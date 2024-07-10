https://ria.ru/20240710/soglashenie-1958838018.html

Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии

Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 10.07.2024

Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии

Министерство культуры и Министерство юстиции России подписали соглашение о взаимодействии для укрепления гражданской идентичности и суверенитета в культурной... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:21

2024-07-10T20:21

2024-07-10T20:21

россия

ольга любимова

константин чуйченко

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство культуры и Министерство юстиции России подписали соглашение о взаимодействии для укрепления гражданской идентичности и суверенитета в культурной сфере, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заключили соглашение о взаимодействии ведомств. Документ подразумевает обширную совместную работу, в том числе по укреплению общероссийской гражданской идентичности и обеспечению защиты национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации в сфере культуры", - говорится в сообщении. Как уточняется, для достижения этих целей ведомства намерены проводить консультации и реализовывать совместные проекты, направленные на продвижение традиционных ценностей. Так, одним из первых шагов станет совместная работа по распространению материалов выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", которая была представлена Минюстом России на Петербургском международном юридическом форуме.

https://ria.ru/20240708/oman-1958355428.html

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россия, ольга любимова, константин чуйченко