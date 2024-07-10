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Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 10.07.2024
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20:21 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/soglashenie-1958838018.html
Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии
Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 10.07.2024
Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии
Министерство культуры и Министерство юстиции России подписали соглашение о взаимодействии для укрепления гражданской идентичности и суверенитета в культурной... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:21
2024-07-10T20:21
россия
ольга любимова
константин чуйченко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство культуры и Министерство юстиции России подписали соглашение о взаимодействии для укрепления гражданской идентичности и суверенитета в культурной сфере, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заключили соглашение о взаимодействии ведомств. Документ подразумевает обширную совместную работу, в том числе по укреплению общероссийской гражданской идентичности и обеспечению защиты национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации в сфере культуры", - говорится в сообщении. Как уточняется, для достижения этих целей ведомства намерены проводить консультации и реализовывать совместные проекты, направленные на продвижение традиционных ценностей. Так, одним из первых шагов станет совместная работа по распространению материалов выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", которая была представлена Минюстом России на Петербургском международном юридическом форуме.
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россия, ольга любимова, константин чуйченко
Россия, Ольга Любимова, Константин Чуйченко
Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии

Минкульт и Минюст подписали соглашение о взаимодействии в сфере культуры

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство культуры и Министерство юстиции России подписали соглашение о взаимодействии для укрепления гражданской идентичности и суверенитета в культурной сфере, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заключили соглашение о взаимодействии ведомств. Документ подразумевает обширную совместную работу, в том числе по укреплению общероссийской гражданской идентичности и обеспечению защиты национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации в сфере культуры", - говорится в сообщении.
Как уточняется, для достижения этих целей ведомства намерены проводить консультации и реализовывать совместные проекты, направленные на продвижение традиционных ценностей.
Так, одним из первых шагов станет совместная работа по распространению материалов выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", которая была представлена Минюстом России на Петербургском международном юридическом форуме.
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