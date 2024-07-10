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Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению - РИА Новости, 10.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:17 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/soglashenie-1958703646.html
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению - РИА Новости, 10.07.2024
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению
Городское агентство управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:17
2024-07-10T12:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Городское агентство управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.Данное соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в области импортозамещения. Москва и МФТИ нацелены на то, чтобы запустить и продвинуть важные для общества инвестиционные проекты, поддержку инициатив по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Кроме того, они нацелены на содействие проведению совместных мероприятий, это касается и образовательных программ, для решения вопросов в рамках общей цели."Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Департамент ведет работу с образовательными учреждениями Москвы уже на протяжении нескольких лет. Сотрудничество взаимовыгодно, так как университеты получают доступ к практическому опыту и реальным проблемам, которые могут стать основой для их исследований и проектов. Студенты получают и накапливают опыт, а институты помогают в подготовке специалистов и кадрового резерва для разных учреждений и предприятий города.По словам первого проректора МФТИ Елены Аноховой, физтех был основан для подготовки специалистов, чтобы реализовать самые амбициозные наукоемкие проекты.Она подчеркнула, что развитие сотрудничества с ГАУИ важно для начала новых проектов, технологических и образовательных стартапов, нацеленных на реализацию инициатив для обеспечения синергии образовательных программ и их практических приложений.
https://ria.ru/20240709/moskva-1958562525.html
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москва, анатолий гарбузов, московский физико-технический институт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Московский физико-технический институт

Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению

© Фото : пресс-служба ДИППМосква и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Городское агентство управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
Данное соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в области импортозамещения. Москва и МФТИ нацелены на то, чтобы запустить и продвинуть важные для общества инвестиционные проекты, поддержку инициатив по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Кроме того, они нацелены на содействие проведению совместных мероприятий, это касается и образовательных программ, для решения вопросов в рамках общей цели.
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"Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Департамент ведет работу с образовательными учреждениями Москвы уже на протяжении нескольких лет. Сотрудничество взаимовыгодно, так как университеты получают доступ к практическому опыту и реальным проблемам, которые могут стать основой для их исследований и проектов. Студенты получают и накапливают опыт, а институты помогают в подготовке специалистов и кадрового резерва для разных учреждений и предприятий города.
По словам первого проректора МФТИ Елены Аноховой, физтех был основан для подготовки специалистов, чтобы реализовать самые амбициозные наукоемкие проекты.
Она подчеркнула, что развитие сотрудничества с ГАУИ важно для начала новых проектов, технологических и образовательных стартапов, нацеленных на реализацию инициатив для обеспечения синергии образовательных программ и их практических приложений.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМосковский физико-технический институт
 
 
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