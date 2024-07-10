https://ria.ru/20240710/soglashenie-1958703646.html
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению - РИА Новости, 10.07.2024
Москва и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве по импортозамещению
Городское агентство управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:17
2024-07-10T12:17
2024-07-10T12:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Городское агентство управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.Данное соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в области импортозамещения. Москва и МФТИ нацелены на то, чтобы запустить и продвинуть важные для общества инвестиционные проекты, поддержку инициатив по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Кроме того, они нацелены на содействие проведению совместных мероприятий, это касается и образовательных программ, для решения вопросов в рамках общей цели."Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Департамент ведет работу с образовательными учреждениями Москвы уже на протяжении нескольких лет. Сотрудничество взаимовыгодно, так как университеты получают доступ к практическому опыту и реальным проблемам, которые могут стать основой для их исследований и проектов. Студенты получают и накапливают опыт, а институты помогают в подготовке специалистов и кадрового резерва для разных учреждений и предприятий города.По словам первого проректора МФТИ Елены Аноховой, физтех был основан для подготовки специалистов, чтобы реализовать самые амбициозные наукоемкие проекты.Она подчеркнула, что развитие сотрудничества с ГАУИ важно для начала новых проектов, технологических и образовательных стартапов, нацеленных на реализацию инициатив для обеспечения синергии образовательных программ и их практических приложений.
https://ria.ru/20240709/moskva-1958562525.html
https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, московский физико-технический институт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Московский физико-технический институт
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Городское агентство управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
Данное соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в области импортозамещения. Москва и МФТИ нацелены на то, чтобы запустить и продвинуть важные для общества инвестиционные проекты, поддержку инициатив по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Кроме того, они нацелены на содействие проведению совместных мероприятий, это касается и образовательных программ, для решения вопросов в рамках общей цели.
"Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности", – приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
Департамент ведет работу с образовательными учреждениями Москвы уже на протяжении нескольких лет. Сотрудничество взаимовыгодно, так как университеты получают доступ к практическому опыту и реальным проблемам, которые могут стать основой для их исследований и проектов. Студенты получают и накапливают опыт, а институты помогают в подготовке специалистов и кадрового резерва для разных учреждений и предприятий города.
По словам первого проректора МФТИ Елены Аноховой, физтех был основан для подготовки специалистов, чтобы реализовать самые амбициозные наукоемкие проекты.
Она подчеркнула, что развитие сотрудничества с ГАУИ важно для начала новых проектов, технологических и образовательных стартапов, нацеленных на реализацию инициатив для обеспечения синергии образовательных программ и их практических приложений.