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Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи - РИА Новости, 10.07.2024
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи
Пожар в административном здании в Сочи полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:49
2024-07-10T14:49
2024-07-10T14:49
происшествия
сочи
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пожар в административном здании в Сочи полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Пожар в Лазаревском районе Сочи ранее был локализован на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд. "В Сочи огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи
МЧС: пожар на крыше суда в Лазаревском районе Сочи полностью потушен