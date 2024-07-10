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Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи - РИА Новости, 10.07.2024

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на крыше суда в Сочи

Пожар в административном здании в Сочи полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:49

2024-07-10T14:49

2024-07-10T14:49

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пожар в административном здании в Сочи полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Пожар в Лазаревском районе Сочи ранее был локализован на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд. "В Сочи огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

сочи

россия

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2024

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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)