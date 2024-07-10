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Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи - РИА Новости, 10.07.2024
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13:53 10.07.2024 (обновлено: 14:00 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sochi-1958736700.html
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи - РИА Новости, 10.07.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи
Открытое горение ликвидировано в административном здании в Сочи, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:53
2024-07-10T14:00
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в административном здании в Сочи, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пожар в Лазаревском районе Сочи ранее был локализован на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд."В Сочи огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи

МЧС ликвидировало открытое горение на крыше суда в Лазаревском районе Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в административном здании в Сочи, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Пожар в Лазаревском районе Сочи ранее был локализован на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд.
"В Сочи огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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