https://ria.ru/20240710/sochi-1958736700.html

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи - РИА Новости, 10.07.2024

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше суда в Сочи

Открытое горение ликвидировано в административном здании в Сочи, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:53

2024-07-10T13:53

2024-07-10T14:00

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в административном здании в Сочи, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пожар в Лазаревском районе Сочи ранее был локализован на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд."В Сочи огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958675753.html

сочи

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)