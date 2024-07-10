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Площадь пожара в Лазаревском районе Сочи выросла до 600 "квадратов"
Площадь пожара в Лазаревском районе Сочи выросла до 600 "квадратов" - РИА Новости, 10.07.2024
Площадь пожара в Лазаревском районе Сочи выросла до 600 "квадратов"
Площадь пожара в административном здании в Сочи увеличилась до 600 "квадратов", горит мансарда, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:35
2024-07-10T13:35
2024-07-10T13:35
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании в Сочи увеличилась до 600 "квадратов", горит мансарда, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данному адресу находится Лазаревский районный суд, следует из данных на сайте суда. "В Сочи огнеборцы МЧС России тушат административное здание. Горит мансарда на 600 квадратных метрах. Самостоятельно из здания на улицу вышли 40 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Лазаревском районе Сочи выросла до 600 "квадратов"
Площадь пожара на крыше Лазаревского суда в Сочи увеличилась до 600 "квадратов"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании в Сочи увеличилась до 600 "квадратов", горит мансарда, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данному адресу находится Лазаревский районный суд, следует из данных на сайте суда.
"В Сочи огнеборцы МЧС России тушат административное здание. Горит мансарда на 600 квадратных метрах. Самостоятельно из здания на улицу вышли 40 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.