https://ria.ru/20240710/sochi-1958725445.html

В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда

В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда - РИА Новости, 10.07.2024

В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда

Крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данным ГУМЧС РФ по региону, возгорание произошло в 12.21 в Лазаревском районе города по адресу:... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:13

2024-07-10T13:13

2024-07-10T13:15

происшествия

сочи

россия

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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данным ГУМЧС РФ по региону, возгорание произошло в 12.21 в Лазаревском районе города по адресу: улица Победы, 69. "В 12.22 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 12.26 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении управления.К ликвидации возгорания привлечены 14 спасателей, используются 4 единицы техники. По данному адресу находится Лазаревский районный суда, следует из данных на сайте суда.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958675753.html

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происшествия, сочи, россия