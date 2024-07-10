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В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда - РИА Новости, 10.07.2024
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13:13 10.07.2024 (обновлено: 13:15 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sochi-1958725445.html
В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда
В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда - РИА Новости, 10.07.2024
В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда
Крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данным ГУМЧС РФ по региону, возгорание произошло в 12.21 в Лазаревском районе города по адресу:... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:13
2024-07-10T13:15
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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данным ГУМЧС РФ по региону, возгорание произошло в 12.21 в Лазаревском районе города по адресу: улица Победы, 69. &quot;В 12.22 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 12.26 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли на площади 300 квадратных метров&quot;, - говорится в сообщении управления.К ликвидации возгорания привлечены 14 спасателей, используются 4 единицы техники. По данному адресу находится Лазаревский районный суда, следует из данных на сайте суда.
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Лазаревском районе Сочи загорелась крыша здания суда

В Лазаревском районе Сочи загорелись 300 квадратов крыши здания суда

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Крыша здания суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов". По данным ГУМЧС РФ по региону, возгорание произошло в 12.21 в Лазаревском районе города по адресу: улица Победы, 69.
«

"В 12.22 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 12.26 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении управления.

К ликвидации возгорания привлечены 14 спасателей, используются 4 единицы техники.
По данному адресу находится Лазаревский районный суда, следует из данных на сайте суда.
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