"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов
© Фото : Фонд "Сколково"Бизнес-миссия "Сколково" в ОАЭ
© Фото : Фонд "Сколково"
Бизнес-миссия "Сколково" в ОАЭ
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Сколково" видит большой потенциал эмиратского рынка для компаний-резидентов в первую очередь в секторе ИТ, финансов, розничной торговли, сельскохозяйственных технологий и кибербезопасности в дополнение к традиционному нефтегазовому сектору, сообщили в пресс-службе фонда.
ОАЭ — одно из ключевых направлений экспорта резидентов "Сколково". Более 20 резидентов имеют экспортную выручку в этой стране. Среди них — "Промобот", "Тексел", "Бери заряд!", участник экспортной программы Фонда "Сколково" Sk Global Camp, GRAFF estate и другие. Всего 428 участников "Сколково" экспортируют в 102 государства.
В январе-феврале 2024 года "Сколково" организовал бизнес-миссию в ОАЭ в рамках мероприятия ARAB HEALTH 2024. Всего 11 компаний-резидентов "Сколково" приняли участие в мероприятии и десятках встреч, в том числе с заместителем министра здравоохранения ОАЭ, техническим директором Emirates Health Services, с Управлением здравоохранения Дубая, Управлением здравоохранения Абу-Даби, говорится в сообщении.
В ходе бизнес-миссии был подписан меморандум о взаимопонимании с отделом маркетинга офиса шейха Саида Бин Ахмада Бин Рашеда Аль Мактума в целях содействия выходу компаний – участников проекта "Сколково" на рынок ОАЭ.
В 2024 году в "Сколково" перезапущена экспортная программа Sk Global Camp в годовой формат поддержки 100 портфельных компаний "Сколково" по выходу на международные рынки. Цель программы — довести не менее 20% до сделок, для этого фокусным образом идет работа с рынками Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ.
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