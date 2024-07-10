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"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов - РИА Новости, 10.07.2024
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18:00 10.07.2024 (обновлено: 19:37 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/skolkovo-1958810533.html
"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов
"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов - РИА Новости, 10.07.2024
"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов
"Сколково" видит большой потенциал эмиратского рынка для компаний-резидентов в первую очередь в секторе ИТ, финансов, розничной торговли, сельскохозяйственных... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:00
2024-07-10T19:37
россия
оаэ
дубай
абу-даби
сколково
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Сколково" видит большой потенциал эмиратского рынка для компаний-резидентов в первую очередь в секторе ИТ, финансов, розничной торговли, сельскохозяйственных технологий и кибербезопасности в дополнение к традиционному нефтегазовому сектору, сообщили в пресс-службе фонда. ОАЭ — одно из ключевых направлений экспорта резидентов "Сколково". Более 20 резидентов имеют экспортную выручку в этой стране. Среди них — "Промобот", "Тексел", "Бери заряд!", участник экспортной программы Фонда "Сколково" Sk Global Camp, GRAFF estate и другие. Всего 428 участников "Сколково" экспортируют в 102 государства. В январе-феврале 2024 года "Сколково" организовал бизнес-миссию в ОАЭ в рамках мероприятия ARAB HEALTH 2024. Всего 11 компаний-резидентов "Сколково" приняли участие в мероприятии и десятках встреч, в том числе с заместителем министра здравоохранения ОАЭ, техническим директором Emirates Health Services, с Управлением здравоохранения Дубая, Управлением здравоохранения Абу-Даби, говорится в сообщении. В ходе бизнес-миссии был подписан меморандум о взаимопонимании с отделом маркетинга офиса шейха Саида Бин Ахмада Бин Рашеда Аль Мактума в целях содействия выходу компаний – участников проекта "Сколково" на рынок ОАЭ. В 2024 году в "Сколково" перезапущена экспортная программа Sk Global Camp в годовой формат поддержки 100 портфельных компаний "Сколково" по выходу на международные рынки. Цель программы — довести не менее 20% до сделок, для этого фокусным образом идет работа с рынками Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ.
https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html
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россия, оаэ, дубай, абу-даби, сколково, сколково, фонд "сколково"
Россия, ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Сколково, Сколково, Фонд "Сколково"

"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов

© Фото : Фонд "Сколково"Бизнес-миссия "Сколково" в ОАЭ
Бизнес-миссия Сколково в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Фонд "Сколково"
Бизнес-миссия "Сколково" в ОАЭ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Сколково" видит большой потенциал эмиратского рынка для компаний-резидентов в первую очередь в секторе ИТ, финансов, розничной торговли, сельскохозяйственных технологий и кибербезопасности в дополнение к традиционному нефтегазовому сектору, сообщили в пресс-службе фонда.
ОАЭ — одно из ключевых направлений экспорта резидентов "Сколково". Более 20 резидентов имеют экспортную выручку в этой стране. Среди них — "Промобот", "Тексел", "Бери заряд!", участник экспортной программы Фонда "Сколково" Sk Global Camp, GRAFF estate и другие. Всего 428 участников "Сколково" экспортируют в 102 государства.
Сессия выставки Иннопром-2024 Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед в Сколково - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Сколково" поддерживает стартапы для крупных промпредприятий
8 июля, 22:36
В январе-феврале 2024 года "Сколково" организовал бизнес-миссию в ОАЭ в рамках мероприятия ARAB HEALTH 2024. Всего 11 компаний-резидентов "Сколково" приняли участие в мероприятии и десятках встреч, в том числе с заместителем министра здравоохранения ОАЭ, техническим директором Emirates Health Services, с Управлением здравоохранения Дубая, Управлением здравоохранения Абу-Даби, говорится в сообщении.
В ходе бизнес-миссии был подписан меморандум о взаимопонимании с отделом маркетинга офиса шейха Саида Бин Ахмада Бин Рашеда Аль Мактума в целях содействия выходу компаний – участников проекта "Сколково" на рынок ОАЭ.
В 2024 году в "Сколково" перезапущена экспортная программа Sk Global Camp в годовой формат поддержки 100 портфельных компаний "Сколково" по выходу на международные рынки. Цель программы — довести не менее 20% до сделок, для этого фокусным образом идет работа с рынками Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ.
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Технопарк-Липецк" стал региональным оператором "Сколково"
23 ноября 2023, 10:25
 
РоссияОАЭДубайАбу-ДабиСколковоСколковоФонд "Сколково"
 
 
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