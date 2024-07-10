https://ria.ru/20240710/skolkovo-1958810533.html

"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов

"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов - РИА Новости, 10.07.2024

"Сколково": рынок ОАЭ имеет потенциал для экспорта решений техстартапов

"Сколково" видит большой потенциал эмиратского рынка для компаний-резидентов в первую очередь в секторе ИТ, финансов, розничной торговли, сельскохозяйственных... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:00

2024-07-10T18:00

2024-07-10T19:37

россия

оаэ

дубай

абу-даби

сколково

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Сколково" видит большой потенциал эмиратского рынка для компаний-резидентов в первую очередь в секторе ИТ, финансов, розничной торговли, сельскохозяйственных технологий и кибербезопасности в дополнение к традиционному нефтегазовому сектору, сообщили в пресс-службе фонда. ОАЭ — одно из ключевых направлений экспорта резидентов "Сколково". Более 20 резидентов имеют экспортную выручку в этой стране. Среди них — "Промобот", "Тексел", "Бери заряд!", участник экспортной программы Фонда "Сколково" Sk Global Camp, GRAFF estate и другие. Всего 428 участников "Сколково" экспортируют в 102 государства. В январе-феврале 2024 года "Сколково" организовал бизнес-миссию в ОАЭ в рамках мероприятия ARAB HEALTH 2024. Всего 11 компаний-резидентов "Сколково" приняли участие в мероприятии и десятках встреч, в том числе с заместителем министра здравоохранения ОАЭ, техническим директором Emirates Health Services, с Управлением здравоохранения Дубая, Управлением здравоохранения Абу-Даби, говорится в сообщении. В ходе бизнес-миссии был подписан меморандум о взаимопонимании с отделом маркетинга офиса шейха Саида Бин Ахмада Бин Рашеда Аль Мактума в целях содействия выходу компаний – участников проекта "Сколково" на рынок ОАЭ. В 2024 году в "Сколково" перезапущена экспортная программа Sk Global Camp в годовой формат поддержки 100 портфельных компаний "Сколково" по выходу на международные рынки. Цель программы — довести не менее 20% до сделок, для этого фокусным образом идет работа с рынками Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ.

https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

https://ria.ru/20231123/lipetsk-1911248784.html

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абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, оаэ, дубай, абу-даби, сколково, сколково, фонд "сколково"