https://ria.ru/20240710/siyyarto-1958780080.html
Киев не может стать членом НАТО, заявил Сийярто
Киев не может стать членом НАТО, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.07.2024
Киев не может стать членом НАТО, заявил Сийярто
Перед НАТО сейчас стоит задача описать в резолюции движение Украины в НАТО, хотя все в здравом уме понимают, что Киев не может туда вступить, заявил министр... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:32
2024-07-10T16:32
2024-07-10T16:52
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Перед НАТО сейчас стоит задача описать в резолюции движение Украины в НАТО, хотя все в здравом уме понимают, что Киев не может туда вступить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.По его словам, в НАТО "пытаются так обрисовать сближение Украины с НАТО, чтобы при этом все здравомыслящие люди знали, что о членстве страны в альянсе просто не может быть и речи", поэтому в ближайшие два дня "то, кто не может говорить честно о будущем членстве Украины в НАТО, должны будут говорить так, как будто они считают это реальным, тогда как ясно, что это не так".
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украина, нато, в мире
Киев не может стать членом НАТО, заявил Сийярто
Сийярто: все в здравом уме понимают, что Киев не может стать членом НАТО
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Перед НАТО сейчас стоит задача описать в резолюции движение Украины в НАТО, хотя все в здравом уме понимают, что Киев не может туда вступить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в НАТО "пытаются так обрисовать сближение Украины с НАТО, чтобы при этом все здравомыслящие люди знали, что о членстве страны в альянсе просто не может быть и речи", поэтому в ближайшие два дня "то, кто не может говорить честно о будущем членстве Украины в НАТО, должны будут говорить так, как будто они считают это реальным, тогда как ясно, что это не так".