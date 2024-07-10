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Сийярто допустил, что новая конференция по Украине пройдет до конца года - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 10.07.2024 (обновлено: 21:31 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/siyyarto--1958846434.html
Сийярто допустил, что новая конференция по Украине пройдет до конца года
Сийярто допустил, что новая конференция по Украине пройдет до конца года - РИА Новости, 10.07.2024
Сийярто допустил, что новая конференция по Украине пройдет до конца года
Еще одна конференция по Украине может состояться до конца года, например в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:30
2024-07-10T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
владимир путин
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Еще одна конференция по Украине может состояться до конца года, например в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что успех она будет иметь, только если на ней будет присутствовать РФ. Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее в среду заявил, что РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговор. Глава венгерского МИД при этом отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который недавно, как и сам Орбан, встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы (Венгрия и Турция - ред.) заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию", - сказал Сийярто телеканалу М1. По его словам, конференция в Швейцарии не имела успеха, потому что на ней не присутствовала Россия. "Важно, чтобы в мирной конференции, запланированной на вторую половину этого года, которую организуют в Саудовской Аравии или другом регионе, приняли участие обе стороны, Россия и Украина, это даст лучшие шансы на возможность нахождения решения", - добавил Сийярто. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провсти несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой, и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз
Сийярто допустил, что новая конференция по Украине пройдет до конца года

Сийярто: еще одна конференция по Украине может состояться до конца 2024 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Еще одна конференция по Украине может состояться до конца года, например в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что успех она будет иметь, только если на ней будет присутствовать РФ.
Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее в среду заявил, что РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговор.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
5 июля, 15:56
Глава венгерского МИД при этом отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который недавно, как и сам Орбан, встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы (Венгрия и Турция - ред.) заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию", - сказал Сийярто телеканалу М1.
По его словам, конференция в Швейцарии не имела успеха, потому что на ней не присутствовала Россия.
"Важно, чтобы в мирной конференции, запланированной на вторую половину этого года, которую организуют в Саудовской Аравии или другом регионе, приняли участие обе стороны, Россия и Украина, это даст лучшие шансы на возможность нахождения решения", - добавил Сийярто.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провсти несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой, и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине
5 июля, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинПетер СийяртоНАТОЕвросоюз
 
 
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