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Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование - РИА Новости, 10.07.2024
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14:46 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/sistema-1958747757.html
Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование
Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование - РИА Новости, 10.07.2024
Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование
Система образования западных стран закостенела и перестала учитывать особенности других государств, заявил и.о. ректора Российского государственного... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:46
2024-07-10T14:46
россия
андрей логинов
брикс
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система образования западных стран закостенела и перестала учитывать особенности других государств, заявил и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов. "Эта система образования в западных государствах, она, собственно говоря, безусловно, отвечая требованиям сегодняшнего момента, она вместе с тем в известной степени закостенела и совсем не учитывает нюансы, особенности других стран нашей планеты", - сказал Логинов. По словам и.о. ректора, сотрудничество России со странами БРИКС позволяет не допустить закостенелость в сфере образования. "Обмен, сотрудничество между вузами и странами БРИКС позволяет избавиться от этой закостенелости и смотреть на проблемы шире, приступать к их решению", - отметил Логинов, добавив, что данное сотрудничество обеспечит многообразные подходы к системе высшего образования. Они будут отвечать общим устремлениям стран-партнеров.
https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html
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россия, андрей логинов, брикс, российский государственный гуманитарный университет
Россия, Андрей Логинов, БРИКС, Российский государственный гуманитарный университет
Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование

Логинов: сотрудничество вузов с БРИКС не даст закостенеть системе образования

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип на встрече стран-участниц БРИКС
Логотип на встрече стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система образования западных стран закостенела и перестала учитывать особенности других государств, заявил и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов.
"Эта система образования в западных государствах, она, собственно говоря, безусловно, отвечая требованиям сегодняшнего момента, она вместе с тем в известной степени закостенела и совсем не учитывает нюансы, особенности других стран нашей планеты", - сказал Логинов.
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По словам и.о. ректора, сотрудничество России со странами БРИКС позволяет не допустить закостенелость в сфере образования.
"Обмен, сотрудничество между вузами и странами БРИКС позволяет избавиться от этой закостенелости и смотреть на проблемы шире, приступать к их решению", - отметил Логинов, добавив, что данное сотрудничество обеспечит многообразные подходы к системе высшего образования. Они будут отвечать общим устремлениям стран-партнеров.
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