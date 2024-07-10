https://ria.ru/20240710/sistema-1958747757.html

Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование

Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование - РИА Новости, 10.07.2024

Эксперт рассказал о влиянии сотрудничества вузов и БРИКС на образование

Система образования западных стран закостенела и перестала учитывать особенности других государств, заявил и.о. ректора Российского государственного... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:46

2024-07-10T14:46

2024-07-10T14:46

россия

андрей логинов

брикс

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система образования западных стран закостенела и перестала учитывать особенности других государств, заявил и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов. "Эта система образования в западных государствах, она, собственно говоря, безусловно, отвечая требованиям сегодняшнего момента, она вместе с тем в известной степени закостенела и совсем не учитывает нюансы, особенности других стран нашей планеты", - сказал Логинов. По словам и.о. ректора, сотрудничество России со странами БРИКС позволяет не допустить закостенелость в сфере образования. "Обмен, сотрудничество между вузами и странами БРИКС позволяет избавиться от этой закостенелости и смотреть на проблемы шире, приступать к их решению", - отметил Логинов, добавив, что данное сотрудничество обеспечит многообразные подходы к системе высшего образования. Они будут отвечать общим устремлениям стран-партнеров.

https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html

https://na.ria.ru/20220627/minobrnauki-1798438555.html

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россия, андрей логинов, брикс, российский государственный гуманитарный университет