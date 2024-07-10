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Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 10.07.2024
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22:15 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/siriya-1958851460.html
Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации
Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 10.07.2024
Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации
Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:15
2024-07-10T22:15
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений четырьмя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сказал Игнасюк. Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.* Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, космос - риа наука, сша, сирия, эт-танф, f-15se
В мире, Космос - РИА Наука, США, Сирия, Эт-Танф, F-15SE
Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации

ЦПВС: американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений четырьмя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сказал Игнасюк.
Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.
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* Террористические организации, запрещенные в России.
 
В миреКосмос - РИА НаукаСШАСирияЭт-ТанфF-15SE
 
 
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