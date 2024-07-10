https://ria.ru/20240710/siriya-1958851460.html

Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации

Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 10.07.2024

Американская коалиция в Сирии 11 раз нарушила протоколы деконфликтации

Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:15

2024-07-10T22:15

2024-07-10T22:15

в мире

космос - риа наука

сша

сирия

эт-танф

f-15se

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений четырьмя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сказал Игнасюк. Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957204975.html

сша

сирия

эт-танф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, сша, сирия, эт-танф, f-15se