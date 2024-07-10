Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве
Пострадавшую при обстреле Севастополя пятилетнюю девочку выписали из больницы
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, с родителями
5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, с родителями
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада – одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Двадцать четвертого июня ее доставили санавиацией в наш институт, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.