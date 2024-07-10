https://ria.ru/20240710/sevastopol-1958835513.html

Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве

Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве - РИА Новости, 10.07.2024

Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве

Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:59

2024-07-10T19:59

2024-07-10T19:59

специальная военная операция на украине

севастополь

москва

обстрел севастополя ракетами atacms

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада – одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Двадцать четвертого июня ее доставили санавиацией в наш институт, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240708/minzdrav-1958314414.html

https://ria.ru/20240709/nebenzya-1958601638.html

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севастополь, москва, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, вооруженные силы украины