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Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/sevastopol-1958835513.html
Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве
Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве - РИА Новости, 10.07.2024
Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве
Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:59
2024-07-10T19:59
специальная военная операция на украине
севастополь
москва
обстрел севастополя ракетами atacms
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада – одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Двадцать четвертого июня ее доставили санавиацией в наш институт, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240708/minzdrav-1958314414.html
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севастополь, москва, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Москва, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия, Вооруженные силы Украины
Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве

Пострадавшую при обстреле Севастополя пятилетнюю девочку выписали из больницы

© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, с родителями
5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, с родителями - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, с родителями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада – одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Двадцать четвертого июня ее доставили санавиацией в наш институт, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.
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Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМоскваОбстрел Севастополя ракетами ATACMSРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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