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Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД - РИА Новости, 10.07.2024
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09:19 10.07.2024 (обновлено: 10:40 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sanktsii-1958673225.html
Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД
Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД - РИА Новости, 10.07.2024
Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД
Санкционная политика западных стран в ООН против Северной Кореи неразумна и грозит тяжелыми последствиями, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:19
2024-07-10T10:40
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Санкционная политика западных стран в ООН против Северной Кореи неразумна и грозит тяжелыми последствиями, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Неразумная политика "коллективного Запада" может привести к тяжёлым последствиям", - сказал Ильичев. По его словам, "необходимость кардинальных перемен в подходах к санкционному режиму СБ ООН в отношении КНДР назрела давно". Москва, по словам Ильичева, предлагает "сторонам разорвать "порочный круг" взаимных провокаций и обвинений, отказаться от стремления решать проблемы силой или угрозами и начать договариваться". "Санкции Совета в принципиальном плане нужны совсем не для того, чтобы наказывать государства и брать их "измором". Они призваны способствовать достижению политико-дипломатического урегулирования. В корейских делах санкционное "лекарство" показало свою полную непригодность, да ещё и с кучей побочных отравляющих эффектов", - заключил Ильичев. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева&gt;&gt;
https://ria.ru/20240620/putin-1954361250.html
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Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД

МИД: санкционная политика Запада против КНДР грозит тяжелыми последствиями

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Санкционная политика западных стран в ООН против Северной Кореи неразумна и грозит тяжелыми последствиями, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«
"Неразумная политика "коллективного Запада" может привести к тяжёлым последствиям", - сказал Ильичев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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По его словам, "необходимость кардинальных перемен в подходах к санкционному режиму СБ ООН в отношении КНДР назрела давно". Москва, по словам Ильичева, предлагает "сторонам разорвать "порочный круг" взаимных провокаций и обвинений, отказаться от стремления решать проблемы силой или угрозами и начать договариваться".
«
"Санкции Совета в принципиальном плане нужны совсем не для того, чтобы наказывать государства и брать их "измором". Они призваны способствовать достижению политико-дипломатического урегулирования. В корейских делах санкционное "лекарство" показало свою полную непригодность, да ещё и с кучей побочных отравляющих эффектов", - заключил Ильичев.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева>>
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