https://ria.ru/20240710/sanktsii-1958673225.html

Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД

Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД - РИА Новости, 10.07.2024

Санкционная политика западных стран в ООН против КНДР неразумна, заявил МИД

Санкционная политика западных стран в ООН против Северной Кореи неразумна и грозит тяжелыми последствиями, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:19

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Санкционная политика западных стран в ООН против Северной Кореи неразумна и грозит тяжелыми последствиями, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Неразумная политика "коллективного Запада" может привести к тяжёлым последствиям", - сказал Ильичев. По его словам, "необходимость кардинальных перемен в подходах к санкционному режиму СБ ООН в отношении КНДР назрела давно". Москва, по словам Ильичева, предлагает "сторонам разорвать "порочный круг" взаимных провокаций и обвинений, отказаться от стремления решать проблемы силой или угрозами и начать договариваться". "Санкции Совета в принципиальном плане нужны совсем не для того, чтобы наказывать государства и брать их "измором". Они призваны способствовать достижению политико-дипломатического урегулирования. В корейских делах санкционное "лекарство" показало свою полную непригодность, да ещё и с кучей побочных отравляющих эффектов", - заключил Ильичев. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева>>

https://ria.ru/20240620/putin-1954361250.html

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