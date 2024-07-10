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В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета - РИА Новости, 10.07.2024
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10:25 10.07.2024 (обновлено: 11:29 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета - РИА Новости, 10.07.2024
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета
Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:25
2024-07-10T11:29
происшествия
республика татарстан (татарстан)
камско-устьинский район
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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты района."Да, самолёт разбился. Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что также в результате происшествия один человек пострадал. По его информации, самолёт был прогулочным.
https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958666519.html
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, республика татарстан (татарстан), камско-устьинский район
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский район
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета

В Татарстане разбился прогулочный самолет, три человека погибли, один пострадал

© Фото : соцсетиМесто крушения легкомоторного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана
Место крушения легкомоторного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : соцсети
Место крушения легкомоторного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты района.
"Да, самолёт разбился. Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также в результате происшествия один человек пострадал. По его информации, самолёт был прогулочным.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Камско-Устьинский район
 
 
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