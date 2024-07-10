https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html

В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета

В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета - РИА Новости, 10.07.2024

В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета

Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:25

2024-07-10T10:25

2024-07-10T11:29

происшествия

республика татарстан (татарстан)

камско-устьинский район

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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты района."Да, самолёт разбился. Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что также в результате происшествия один человек пострадал. По его информации, самолёт был прогулочным.

https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958666519.html

республика татарстан (татарстан)

камско-устьинский район

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2024

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происшествия, республика татарстан (татарстан), камско-устьинский район