https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета - РИА Новости, 10.07.2024
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета
Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:25
2024-07-10T10:25
2024-07-10T11:29
происшествия
республика татарстан (татарстан)
камско-устьинский район
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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Прогулочный самолёт разбился в Камско-Устьинском районе в Татарстане, погибли три человека, один пострадал, сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты района."Да, самолёт разбился. Погибших трое, из них один, возможно, ребенок", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что также в результате происшествия один человек пострадал. По его информации, самолёт был прогулочным.
https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958666519.html
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, республика татарстан (татарстан), камско-устьинский район
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский район
В Татарстане три человека погибли при крушении прогулочного самолета
В Татарстане разбился прогулочный самолет, три человека погибли, один пострадал