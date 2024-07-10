Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:04 10.07.2024 (обновлено: 21:22 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/rozysk-1958843159.html
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России - РИА Новости, 10.07.2024
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России
Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:04
2024-07-10T21:22
футбол
россия
металлист
спорт
украина
александр ярославский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка значится в базе МВД РФ."Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска ведомства.Статья, по которой он разыскивается, не указана.В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани сообщал, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский*, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240707/bogoljubov-1958095942.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, металлист, спорт, украина, александр ярославский
Футбол, Россия, Металлист, Спорт, Украина, Александр Ярославский
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России

Экс-президента харьковского "Металлиста" Ярославского объявили в розыск в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка значится в базе МВД РФ.
"Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска ведомства.
Статья, по которой он разыскивается, не указана.
В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани сообщал, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский*, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ
7 июля, 23:13
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
ФутболРоссияМеталлистСпортУкраинаАлександр Ярославский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала