https://ria.ru/20240710/rozysk-1958843159.html

Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России

Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России - РИА Новости, 10.07.2024

Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России

Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:04

2024-07-10T21:04

2024-07-10T21:22

футбол

россия

металлист

спорт

украина

александр ярославский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка значится в базе МВД РФ."Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска ведомства.Статья, по которой он разыскивается, не указана.В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани сообщал, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский*, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240707/bogoljubov-1958095942.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, металлист, спорт, украина, александр ярославский