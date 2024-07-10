https://ria.ru/20240710/rozysk-1958843159.html
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России - РИА Новости, 10.07.2024
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России
Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:04
2024-07-10T21:04
2024-07-10T21:22
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент харьковского футбольного клуба "Металлист", бизнесмен и экс-депутат Рады Александр Ярославский объявлен в розыск в России, его карточка значится в базе МВД РФ."Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска ведомства.Статья, по которой он разыскивается, не указана.В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани сообщал, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский*, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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россия, металлист, спорт, украина, александр ярославский
Футбол, Россия, Металлист, Спорт, Украина, Александр Ярославский
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России
Экс-президента харьковского "Металлиста" Ярославского объявили в розыск в России