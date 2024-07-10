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Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний - РИА Новости, 10.07.2024
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16:17 10.07.2024 (обновлено: 16:51 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958776022.html
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний - РИА Новости, 10.07.2024
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний
Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:17
2024-07-10T16:51
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные отгулы, говорится на сайте Думы."Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении", — указывается в сообщении.Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в выходной день или праздник — или присоединить этот день к своему отпуску в этом же году.Если в течение года работник огулом не воспользовался, то этот день пойдет в его дело. При увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные отгулы сотрудника и выплатить ему компенсацию, заявили в Госдуме.Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний

ГД поддержала обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные отгулы, говорится на сайте Думы.
"Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении", — указывается в сообщении.
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Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в выходной день или праздник — или присоединить этот день к своему отпуску в этом же году.
Если в течение года работник огулом не воспользовался, то этот день пойдет в его дело. При увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные отгулы сотрудника и выплатить ему компенсацию, заявили в Госдуме.
Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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