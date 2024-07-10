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Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний - РИА Новости, 10.07.2024
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний
Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:17
2024-07-10T16:17
2024-07-10T16:51
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные отгулы, говорится на сайте Думы."Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении", — указывается в сообщении.Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в выходной день или праздник — или присоединить этот день к своему отпуску в этом же году.Если в течение года работник огулом не воспользовался, то этот день пойдет в его дело. При увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные отгулы сотрудника и выплатить ему компенсацию, заявили в Госдуме.Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, госдума рф
Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний
ГД поддержала обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные отгулы, говорится на сайте
Думы.
"Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении", — указывается в сообщении.
Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в выходной день или праздник — или присоединить этот день к своему отпуску в этом же году.
Если в течение года работник огулом не воспользовался, то этот день пойдет в его дело. При увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные отгулы сотрудника и выплатить ему компенсацию, заявили в Госдуме.
Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.