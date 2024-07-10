https://ria.ru/20240710/rossiya-1958776022.html

Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний

Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний - РИА Новости, 10.07.2024

Госдума поддержала изменения в процесс увольнения сотрудников компаний

Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:17

2024-07-10T16:17

2024-07-10T16:51

общество

госдума рф

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать увольняющимся сотрудникам неиспользованные отгулы, говорится на сайте Думы."Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении", — указывается в сообщении.Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в выходной день или праздник — или присоединить этот день к своему отпуску в этом же году.Если в течение года работник огулом не воспользовался, то этот день пойдет в его дело. При увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные отгулы сотрудника и выплатить ему компенсацию, заявили в Госдуме.Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240528/otpusk-1948805875.html

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общество, госдума рф