"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России
Макгрегор: Россия сможет перекрыть Атлантику в случае войны с США
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия сможет отрезать путь американским войскам в случае войны, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"По географическим причинам Украина не может стать еще одним Вьетнамом. В 1965 году никто не мог или не хотел преграждать нам путь во Вьетнам. Сегодня русские подлодки немедленно перекроют Атлантику, а все наши плацдармы в Восточной Европе будут уничтожены градом ракет", — предположил он.
По словам полковника, противовоздушная и противоракетная оборона США и НАТО способна защитить лишь пять процентов европейской территории альянса. Макгрегор также добавил, что у Запада нет сухопутных войск, которые можно было бы послать в зону боевых действий. Кроме того, он пояснил, что европейские народы не хотят войны, как и американцы.
"Это тупик. Любая попытка имитировать вьетнамский сценарий закончится неожиданно и плохо для США и Европы", — резюмировал бывший военный.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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