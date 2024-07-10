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"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 10.07.2024 (обновлено: 16:51 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html
"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России
"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 10.07.2024
"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России
Россия сможет отрезать путь американским войскам в случае войны, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:03
2024-07-10T16:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
нато
владимир путин
такер карлсон
сша
вьетнам
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия сможет отрезать путь американским войскам в случае войны, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."По географическим причинам Украина не может стать еще одним Вьетнамом. В 1965 году никто не мог или не хотел преграждать нам путь во Вьетнам. Сегодня русские подлодки немедленно перекроют Атлантику, а все наши плацдармы в Восточной Европе будут уничтожены градом ракет", — предположил он.По словам полковника, противовоздушная и противоракетная оборона США и НАТО способна защитить лишь пять процентов европейской территории альянса. Макгрегор также добавил, что у Запада нет сухопутных войск, которые можно было бы послать в зону боевых действий. Кроме того, он пояснил, что европейские народы не хотят войны, как и американцы."Это тупик. Любая попытка имитировать вьетнамский сценарий закончится неожиданно и плохо для США и Европы", — резюмировал бывший военный.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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министерство обороны сша, нато, владимир путин, такер карлсон, сша, вьетнам, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин, Такер Карлсон, США, Вьетнам, Россия
"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России

Макгрегор: Россия сможет перекрыть Атлантику в случае войны с США

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия сможет отрезать путь американским войскам в случае войны, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"По географическим причинам Украина не может стать еще одним Вьетнамом. В 1965 году никто не мог или не хотел преграждать нам путь во Вьетнам. Сегодня русские подлодки немедленно перекроют Атлантику, а все наши плацдармы в Восточной Европе будут уничтожены градом ракет", — предположил он.
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Вчера, 15:18
По словам полковника, противовоздушная и противоракетная оборона США и НАТО способна защитить лишь пять процентов европейской территории альянса. Макгрегор также добавил, что у Запада нет сухопутных войск, которые можно было бы послать в зону боевых действий. Кроме того, он пояснил, что европейские народы не хотят войны, как и американцы.
"Это тупик. Любая попытка имитировать вьетнамский сценарий закончится неожиданно и плохо для США и Европы", — резюмировал бывший военный.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны СШАНАТОВладимир ПутинТакер КарлсонСШАВьетнамРоссия
 
 
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