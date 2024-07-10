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СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом - РИА Новости, 10.07.2024
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09:34 10.07.2024 (обновлено: 09:37 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958674493.html
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
Американские сенаторы от республиканской партии призвали запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовств,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:34
2024-07-10T09:37
экономика
аляска
россия
в мире
сша
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Американские сенаторы от республиканской партии призвали запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовств, пишет РБК со ссылкой на источники."Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — уточняет издание.Тем не менее, пишет РБК, Морской попечительский совет не стал отзывать сертификаты российских рыбаков. Более того, организация позволила крупным российским компаниям в особом порядке завершить процедуру получения новых сертификатов, что позволяет их рыбе оказываться на мировых прилавках.Глава Всероссийской организации рыбопромышленников Герман Зверев рассказал РБК, что негосударственные системы экологической сертификации стали серьезным инструментом для управления мировым рыболовным рынком. Так, они регулируют более 20 процентов мирового вылова, а многие страны отказываются закупать рыбу без соответствующего документа.
https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html
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экономика, аляска, россия, в мире, сша
Экономика, Аляска, Россия, В мире, США
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом

РБК: сенаторы в США призвали запретить экомаркировку для российской рыбы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Американские сенаторы от республиканской партии призвали запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовств, пишет РБК со ссылкой на источники.
"Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — уточняет издание.
Тем не менее, пишет РБК, Морской попечительский совет не стал отзывать сертификаты российских рыбаков. Более того, организация позволила крупным российским компаниям в особом порядке завершить процедуру получения новых сертификатов, что позволяет их рыбе оказываться на мировых прилавках.
Глава Всероссийской организации рыбопромышленников Герман Зверев рассказал РБК, что негосударственные системы экологической сертификации стали серьезным инструментом для управления мировым рыболовным рынком. Так, они регулируют более 20 процентов мирового вылова, а многие страны отказываются закупать рыбу без соответствующего документа.
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