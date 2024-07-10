https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

Мигрантская угроза: Россия в опасности

Мигрантская угроза: Россия в опасности - РИА Новости, 10.07.2024

Мигрантская угроза: Россия в опасности

Тема мигрантов в России в последние месяцы отчетливо политизировалась. Это особенно заметно, если учесть, что миллионы людей едут в большие российские города... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:01

аналитика

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

мигранты

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Тема мигрантов в России в последние месяцы отчетливо политизировалась. Это особенно заметно, если учесть, что миллионы людей едут в большие российские города уже больше 30 лет, с тех пор как отменили советский институт прописки. С конца 80-х в моей Москве не переводились приезжие таксисты, дворники, строители, кассиры, оперные певцы и балетные танцоры, водители автобусов и библиотекари, врачи и машинисты метро. И как-то мы все прекрасно уживались. Выстроили за эти годы великолепную страну. Теперь, если посидеть денек в соцсетях, выясняется, что мы тут, оказывается, оккупированы, замучены, приговорены. И все это с нами сделали приезжие. В общем, "так жить нельзя", а как дальше жить, непонятно.Да, мигранты регулярно попадают в уголовные хроники, но они и раньше в них попадали. Почему именно сейчас такой шум вокруг этой темы? При этом высказываться о приезжих можно, исключительно если кричишь со всеми в унисон. Любое отличное мнение, любая попытка хладнокровно разобраться, любое предложение просто успокоиться гарантирует, что тебя завалят дизлайками и зальют вербальными помоями. Анонимность соцсетей делает подобные дискуссии еще более деструктивными.И все это вместе показывает искусственный характер данной темы. Кому-то очень хочется ее раскрутить, кому-то очень важно, чтобы мы здесь начали с выпученными глазами бросаться друг на друга, брызгая слюной. Вопрос — для чего?Нет, я вовсе не хочу сказать, что трудовые мигранты не совершают преступлений. Озвученная главой СК Александром Бастрыкиным на ПМЮФ статистика впечатляет. Это реальная проблема, с ней надо бороться. Способы борьбы очевидны — прежде всего искоренение коррупции в силовых структурах, зачистка фирм и физлиц, которые незаконно легализуют мигрантов, обязательный цифровой контроль всех приезжающих в Россию. И, разумеется, нулевая терпимость к мигрантской преступности.Проблема серьезна, но ее можно решить и это уже делается. Выявляются и отправляются за решетку организаторы нелегальной миграции, обсуждается возможность конфискации имущества у владельцев "резиновых" квартир. Только что Госдума одобрила расширение списка причин для выдворения иностранцев из России. Однако почитаешь соцсети и кажется, что участникам дискуссий на самом деле решать ничего не хочется. Им хочется просто изливать свое раздражение.И все это живо напоминает недоброй памяти конец 1980-х, когда мирные советские республики раскачивали ровно такими же методами, разгуливая в них совершенно пещерный национализм. Только тогда во всем были виноваты "русские оккупанты", а теперь ответственными за все назначили "понаехов". Но механизм раскрутки межнациональной ненависти совершенно одинаков. Если его не остановить, он разнесет нам всю страну.Межнациональный мир кажется нам привычным, как воздух. Точно так же думали жители позднего СССР, разламывая свою родину. Но оказалось, что это огромное социальное богатство, за него нужно бороться, его нужно уметь защищать. Иначе нас ждет война всех против всех.За всеми этими процессами требуется жесткий контроль государства. Легендарный советский интернационализм, сплотивший в единый народ представителей сотен разных наций, был бы невозможен без четкой, слаженной и беспощадной работы силовых структур. Они без сантиментов зачищали радикальных украинских националистов-бандеровцев, опасных религиозных лидеров и сектантов.Но без поддержки общества силовики тоже не справятся. И тут нам всем стоит контролировать свои эмоции — не сыпать огульными оскорблениями, не нагнетать панику, фильтровать новости.Деколонизация России — это второй, официально объявленный этап развала нашей страны, к нему на Западе перешли, поняв, что нас не получилось развалить с помощью Украины. Всякие форумы "угнетенных" народов, которые проводятся в Европе для галочки, — это просто ширма. А вот реальная работа ведется именно в наших соцсетях.Стоит, наверное, напомнить, что один из самых радикальных защитников русского народа от мигрантов оказался после его деанона в соцсетях белорусским гомосексуалистом, постоянно проживающим в Польше и США. Оттуда он нас и защищал. Спасибо, конечно, но мы уж как-нибудь сами.Это вообще классическая англосаксонская тактика — "защищать" одну нацию от другой. Пакистанцев от индусов, евреев от арабов, хорватов от сербов. Или вообще возьмут один народ и начинают защищать одну его часть от другой — украинцев от русских или южных корейцев от северных. Не надо пояснять, что в результате несчастные "подзащитные" воюют с назначенными им врагами десятилетиями, беднеют, деградируют, а дядя Сэм смотрит на это и хихикает в кулачок.Однако нашим противникам хватает ума, чтобы работать только по тем слабым местам, которые действительно имеются в обществе. У нас есть проблема с организацией миграционных потоков, и мы поэтапно и неукоснительно ее решим, причем сделаем это без лишних эмоций и криков, без внешнего вмешательства.Вестись сегодня на деколонизационную повесточку англосаксов, разгонять ненависть, подвергать страну опасности дестабилизации в самый острый момент нашей новейшей истории — это действительно недостойно патриота. Особенно жаль, когда видишь, что этим занимаются люди честные, умные, искренне любящие свою родину. В эпоху перестройки таких тоже было очень много. Они тоже все повторяли: "Так жить нельзя!" Результат их бурной деятельности известен.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html

https://ria.ru/20240708/vuzy-1958200157.html

https://ria.ru/20240703/mvd-1957150958.html

https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html

https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955799502.html

https://ria.ru/20240617/proekt-1953512112.html

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аналитика, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мигранты