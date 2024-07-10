https://ria.ru/20240710/rossija-1958697810.html

Россия призвала ООН включить КНДР в план по гуманитарной помощи

Россия призвала ООН включить КНДР в план по гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.07.2024

Россия призвала ООН включить КНДР в план по гуманитарной помощи

Москва уверена, что ООН должна обратить внимание на гуманитарную ситуацию в Северной Корее и снова включить КНДР в свой глобальный план по гуманитарной помощи,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:32

2024-07-10T11:32

2024-07-10T11:32

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва уверена, что ООН должна обратить внимание на гуманитарную ситуацию в Северной Корее и снова включить КНДР в свой глобальный план по гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "Убеждены, что гуманитарная ситуация в КНДР заслуживает того, чтобы оказаться предметом внимания Глобального обзора УКГВ ООН. Рассчитываем, что все заинтересованные стороны предпримут необходимые для этого шаги. Вместе с тем мы регулярно привлекаем внимание к гуманитарной обстановке в этой дружественной нам стране в ходе профильных заседаний Совета Безопасности ООН", - сказал Ильичев. Он также подчеркнул, что "гуманитарные планы для КНДР при их относительной "недороговизне" по сравнению с расчётами для других стран отличаются хронической недофинансированностью". Так, по словам Ильичева, в 2020 году из запрошенных ООН 107 млн долларов США было собрано только 29,5% средств. "К слову, немаловажным фактором слабой эффективности работы гуманитарных организаций в КНДР являются негативные последствия санкционного давления на Пхеньян, в первую очередь со стороны США. Односторонние противоречащие Уставу ООН санкции Вашингтона и его "сателлитов" наряду с декларируемыми, но по факту не работающими гуманитарными изъятиями фактически сводят на нет усилия гуманитарщиков, существенно ограничивая их возможности", - заметил Ильичев. "При этом не в традиции ооновских структур открыто критиковать западных доноров. И тем не менее четкая позиция Всемирной организации по данному вопросу, помимо демонстрации подлинной независимости ее сотрудников, способствовала бы укреплению доверия к гуманитарщикам", - заключил он. Ранее сообщалось, что КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН. Ранее СМИ сообщили, что ООН исключила КНДР из своего глобального плана гуманитарной помощи на 2024 год. ООН не включала Северную Корею в свои планы по гуманитарной помощи с 2021 года из-за того, что в 2020 году Пхеньян полностью закрыл границы страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

https://ria.ru/20240710/kndr-1958664031.html

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