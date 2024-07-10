https://ria.ru/20240710/reb-1958685974.html

Россия адаптирует РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, пишут СМИ

Россия адаптирует РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

Россия адаптирует РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, пишут СМИ

Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:36

2024-07-10T10:36

2024-07-10T11:36

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона. Как пишет издание, российские войска уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая снаряды Excalibur и ракеты HIMARS. Сейчас для ударов по силам РФ Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, однако источники газеты подчеркивают, что российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей. "Для этих вооружений это тоже лишь вопрос времени, когда Россия поймет, как снизить их эффективность и увеличить число перехватов", - отмечает газета. Как пишет Wall Street Journal, западная военная доктрина, где предпочтение отдается высокоточным боеприпасам, не испытывалась должным образом до конфликта на Украине. Она была эффективна в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, но может не сработать в борьбе с крупным противником, отмечает издание. "Мы, должно быть, допустили просчеты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать. Теперь мы делаем это против равного противника, и у России и Китая есть такие возможности", - приводит газета слова бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса. Издание отмечает, что многие поставляемые Западом виды вооружений наводятся через спутники, однако российские войска научились подавлять их сигнал. В качестве альтернативы можно использовать корректирующие беспилотники с лазерным наведением, однако у Киева нет достаточно числа дронов-целеуказателей, в отличие от России, сообщают источники. В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html

https://ria.ru/20240705/atacms-1957544757.html

https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html

https://ria.ru/20240707/storm_shadow-1957964372.html

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украина

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технологии, россия, украина, сша, бен ходжес, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, gps