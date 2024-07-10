https://ria.ru/20240710/razrabotki-1958837168.html

Челябинские предприятия представили свои разработки на "Иннопроме-2024"

Челябинские предприятия представили свои разработки на "Иннопроме-2024" - РИА Новости, 10.07.2024

Челябинские предприятия представили свои разработки на "Иннопроме-2024"

Предприятия Челябинской области представили на выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге свои разработки, посетители выставки, например, увидели новый электробус РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:12

2024-07-10T20:12

2024-07-10T20:12

челябинская область

челябинская область

екатеринбург

россия

алексей текслер

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иннопром

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Предприятия Челябинской области представили на выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге свои разработки, посетители выставки, например, увидели новый электробус и первую серийную модель промышленного робота, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Разработки наших промышленных предприятий - постоянный повод для гордости. Выставка "Иннопром", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, не исключение… Перечень нашей продукции на "Иннопроме" очень большой. Здесь и робототехнический комплекс для обслуживания подвижного состава на железнодорожных станциях от "Андроидной техники". И новый электробус "Завода городского электрического транспорта", который выйдет на маршруты Магнитогорска. А еще можно дистанционно управлять экскаватором "ДСТ-УРАЛ", который работает в карьере за сотни километров от места проведения выставки", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что представлена и первая серийная модель промышленного робота, изготовленная на новом "Заводе Роботов". "Она уже очень востребована по всей стране. Также представили новую разработку УКВЗ - полностью низкопольный трехсекционный трамвай, который появится в Челябинске", - пояснил Текслер. "И многое другое. Как в традиционных для региона сферах промышленности, так и в перспективных отраслях. Всего на выставке несколько десятков наших предприятий. Всегда говорю, что санкции - время возможностей. И Челябинская область свои возможности использует максимально", - отметил глава региона. Кроме того, на выставке были оглашены результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации, который ежегодно составляет Минпромторг РФ. По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, Минпромторг уже четвертый год подряд проводит оценку лучших практик реализации промышленной политики в регионах. "За это время он стал реальным инструментом мониторинга сильных и слабых сторон в индустриальном развитии территорий. Такая обратная связь помогает органам власти субъектов при нашем участии формировать наиболее востребованный и эффективный в нынешней ситуации инструментарий господдержки. Сейчас перед нами стоят серьезные задачи, озвученные в послании президента Федеральному Собранию. Это укрепление технологического суверенитета, создание новых производств, опережающее развитие инфраструктуры и кадрового потенциала промышленности", - цитирует пресс-служба слова Алиханова. По итогам 2023 года Челябинская область поднялась на одну строчку в рейтинге, заняв в нем седьмое место, поясняет пресс-служба. Также на выставке, по данным пресс-службы группы "Синара", Группа "Синара" и правительство Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского электрического транспорта. Как отметил генеральный директор Группы "Синара" Виктор Леш, в 2025-2026 годах компания планирует реализовать инвестиционный проект по увеличению мощностей завода и наладить в Челябинске выпуск электробусов. "Инвестпрограмма позволит не только увеличить выпуск колесной техники с 350 до 500 единиц, но и удвоить количество персонала, а значит создать новые рабочие места в регионе. Мы рады, что правительство Челябинской области осознает важность этого проекта, и надеемся на плодотворную совместную работу", – цитирует пресс-служба Группы слова Леша.

https://ria.ru/20240614/podderzhka-1952842121.html

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950826950.html

https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

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челябинская область, екатеринбург, россия, алексей текслер, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопром