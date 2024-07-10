Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске" - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/putin-1958834176.html
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске"
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске" - РИА Новости, 10.07.2024
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:50
2024-07-10T19:50
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_0:131:3048:1846_1920x0_80_0_0_efa788082924c0842a1ea88882020bfd.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие представляет для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы витебский фестиваль, проходящий под девизом "Через искусство к миру и взаимопониманию", снискал заслуженный международный авторитет. Для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров он предоставляет хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, пообщаться с коллегами и друзьями, поделиться опытом и творческими планами", - говорится в телеграмме. По словам российского лидера, программа "Славянского базара" традиционно весьма насыщена и разнообразна. Путин отметил, что в этот раз особое место в ней занимают мероприятия, приуроченные к двум юбилеям – 80-летию освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков и 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. "Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля. Уверен, что он послужит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, будет способствовать развитию многостороннего гуманитарного сотрудничества", - добавил он. Российский президент пожелал участникам "Славянского базара" вдохновения и успехов, а его гостям – ярких, незабываемых впечатлений.
https://ria.ru/20240709/moskva-1958467988.html
https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957074814.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e765d96e602d30bab31523e881ae3c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске"

Путин: "Славянский базар в Витебске" дает возможность продемонстрировать талант

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие представляет для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы витебский фестиваль, проходящий под девизом "Через искусство к миру и взаимопониманию", снискал заслуженный международный авторитет. Для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров он предоставляет хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, пообщаться с коллегами и друзьями, поделиться опытом и творческими планами", - говорится в телеграмме.
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 во время ежегодного бронепробега Дорога Мужества на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Москве стартовал шестой бронепробег "Дорога мужества"
9 июля, 12:43
По словам российского лидера, программа "Славянского базара" традиционно весьма насыщена и разнообразна. Путин отметил, что в этот раз особое место в ней занимают мероприятия, приуроченные к двум юбилеям – 80-летию освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков и 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля. Уверен, что он послужит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, будет способствовать развитию многостороннего гуманитарного сотрудничества", - добавил он.
Российский президент пожелал участникам "Славянского базара" вдохновения и успехов, а его гостям – ярких, незабываемых впечатлений.
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии прошел в Минске
3 июля, 12:55
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала