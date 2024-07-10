https://ria.ru/20240710/putin-1958834176.html
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске"
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске" - РИА Новости, 10.07.2024
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:50
2024-07-10T19:50
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие представляет для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы витебский фестиваль, проходящий под девизом "Через искусство к миру и взаимопониманию", снискал заслуженный международный авторитет. Для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров он предоставляет хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, пообщаться с коллегами и друзьями, поделиться опытом и творческими планами", - говорится в телеграмме. По словам российского лидера, программа "Славянского базара" традиционно весьма насыщена и разнообразна. Путин отметил, что в этот раз особое место в ней занимают мероприятия, приуроченные к двум юбилеям – 80-летию освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков и 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. "Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля. Уверен, что он послужит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, будет способствовать развитию многостороннего гуманитарного сотрудничества", - добавил он. Российский президент пожелал участникам "Славянского базара" вдохновения и успехов, а его гостям – ярких, незабываемых впечатлений.
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Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил фестиваль "Славянский базар в Витебске"
Путин: "Славянский базар в Витебске" дает возможность продемонстрировать талант
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" отметил, что мероприятие представляет для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"За прошедшие годы витебский фестиваль, проходящий под девизом "Через искусство к миру и взаимопониманию", снискал заслуженный международный авторитет. Для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров он предоставляет хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, пообщаться с коллегами и друзьями, поделиться опытом и творческими планами", - говорится в телеграмме.
По словам российского лидера, программа "Славянского базара" традиционно весьма насыщена и разнообразна. Путин отметил, что в этот раз особое место в ней занимают мероприятия, приуроченные к двум юбилеям – 80-летию освобождения Белоруссии
от нацистских захватчиков и 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля. Уверен, что он послужит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, будет способствовать развитию многостороннего гуманитарного сотрудничества", - добавил он.
Российский президент пожелал участникам "Славянского базара" вдохновения и успехов, а его гостям – ярких, незабываемых впечатлений.