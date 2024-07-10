https://ria.ru/20240710/putin-1958710929.html

Путин в среду проведет совещание с правительством

Путин в среду проведет совещание с правительством - РИА Новости, 10.07.2024

Путин в среду проведет совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проведет совещание с правительством РФ и несколько рабочих встреч и внутренних совещаний, сообщил... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:28

2024-07-10T12:28

2024-07-10T12:28

россия

владимир путин

дмитрий песков

правительство рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проведет совещание с правительством РФ и несколько рабочих встреч и внутренних совещаний, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать, он в Ново-Огарево сегодня, сегодня на середину дня запланировано совещание с членами правительства, по основной теме это развитие пунктов пропуска через государственную границу нашей страны, это огромное хозяйство, которое все нужно привести в нормативное состояние, по-русски говоря, в нормальное состояние, которое обеспечивало бы скорость пропуска через все КПП грузов, товаров, людей тоже в соответствии с имеющимися нормативами. Были соответствующие поручения главы государства, поэтому сегодня будут разбираться с этими вопросами", - сказал Песков. Он добавил, что как это обычно бывает, перед профильной темой Путин выслушает доклад по текущим вопросам. По его словам, тема пунктов пропуска будет частично в открытом режиме, частично - в закрытом. "Потом в течение дня у Путина будет несколько рабочих встреч, внутренних совещаний, которые будут носить непубличный характер", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240710/peskov-1958705966.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф