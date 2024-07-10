https://ria.ru/20240710/putin-1958708906.html
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.07.2024
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:16
2024-07-10T16:16
2024-07-10T16:16
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин проводит совещание с членами Правительства
Путин проводит совещание с членами Правительства
2024-07-10T16:16
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2024-07-10T16:16
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PT48M25S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.