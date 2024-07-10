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Госдума отклонила проект о продаже алкоголя только в спецмагазинах - РИА Новости, 10.07.2024
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15:44 10.07.2024 (обновлено: 15:47 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/proekt-1958765083.html
Госдума отклонила проект о продаже алкоголя только в спецмагазинах
Госдума отклонила проект о продаже алкоголя только в спецмагазинах - РИА Новости, 10.07.2024
Госдума отклонила проект о продаже алкоголя только в спецмагазинах
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, разрешающий розничную торговлю алкогольной продукцией в России только в специализированных магазинах. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:44
2024-07-10T15:47
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, разрешающий розничную торговлю алкогольной продукцией в России только в специализированных магазинах. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР в июле 2023 года. Он допускает продажу алкогольной продукции в розницу исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме алкоголя, не будет продаваться ничего. Это, по мнению разработчиков, позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, а следовательно, и снизить ее потребление. Кроме того, вход в спецмагазины лиц моложе 18 лет, согласно пояснительной записке, будет вызывать повышенное внимание (в отличие от нынешнего положения вещей). Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он считает, что установление запрета на розничную продажу алкоголя совместно с другими продтоварами несет риск перепрофилирования такого формата розничной торговли, как "магазин у дома", в специализированные алкогольные торговые объекты. Кроме того, международный опыт показывает, что подобные меры "приводят к увеличению оборота нелегального алкоголя, развитию трансграничной торговли алкогольной продукцией, росту самогоноварения, отравлений суррогатной алкогольной продукцией", отмечается в заключении комитета. Помимо этого, региональные власти сейчас могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе запрещать розничную продажу алкоголя вне специализированных стационарных объектов, замечает комитет.
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958678805.html
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россия, госдума рф, лдпр, общество
Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
Госдума отклонила проект о продаже алкоголя только в спецмагазинах

ГД отклонила законопроект о продаже алкоголя в розницу только в спецмагазинах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, разрешающий розничную торговлю алкогольной продукцией в России только в специализированных магазинах.
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР в июле 2023 года. Он допускает продажу алкогольной продукции в розницу исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме алкоголя, не будет продаваться ничего.
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Это, по мнению разработчиков, позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, а следовательно, и снизить ее потребление. Кроме того, вход в спецмагазины лиц моложе 18 лет, согласно пояснительной записке, будет вызывать повышенное внимание (в отличие от нынешнего положения вещей).
Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он считает, что установление запрета на розничную продажу алкоголя совместно с другими продтоварами несет риск перепрофилирования такого формата розничной торговли, как "магазин у дома", в специализированные алкогольные торговые объекты.
Кроме того, международный опыт показывает, что подобные меры "приводят к увеличению оборота нелегального алкоголя, развитию трансграничной торговли алкогольной продукцией, росту самогоноварения, отравлений суррогатной алкогольной продукцией", отмечается в заключении комитета.
Помимо этого, региональные власти сейчас могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе запрещать розничную продажу алкоголя вне специализированных стационарных объектов, замечает комитет.
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