https://ria.ru/20240710/prodvizhenie-1958687116.html

Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР

Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 10.07.2024

Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР

Российская армия успешно продвигается в направлении пока еще подконтрольных ВСУ городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:44

2024-07-10T10:44

2024-07-10T10:44

специальная военная операция на украине

горловка

торецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская армия успешно продвигается в направлении пока еще подконтрольных ВСУ городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, противник пока имеет возможность обстреливать Горловку из артиллерии. "Сейчас мы смотрим, как отодвигается (от Горловки - ред.) линия фронта. Мы видим, сколько сейчас усилий (направлено), во многом мы видим положительный результат в плане продвижения в направлении Дзержинска, мы видим сейчас и в направлении Нью-Йорка и ряда других населенных пунктов. Мы видим, буквально ежедневно фиксируем, что у наших военнослужащих есть успехи", - сказал Пушилин. Он также отметил важность освобождения таких населенных пунктов, как Красноармейск (украинское название города) - Покровск, Часов Яр и Славянск.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html

горловка

торецк

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горловка, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность