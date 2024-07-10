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Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/prodvizhenie-1958687116.html
Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР
Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 10.07.2024
Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР
Российская армия успешно продвигается в направлении пока еще подконтрольных ВСУ городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:44
2024-07-10T10:44
специальная военная операция на украине
горловка
торецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская армия успешно продвигается в направлении пока еще подконтрольных ВСУ городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, противник пока имеет возможность обстреливать Горловку из артиллерии. "Сейчас мы смотрим, как отодвигается (от Горловки - ред.) линия фронта. Мы видим, сколько сейчас усилий (направлено), во многом мы видим положительный результат в плане продвижения в направлении Дзержинска, мы видим сейчас и в направлении Нью-Йорка и ряда других населенных пунктов. Мы видим, буквально ежедневно фиксируем, что у наших военнослужащих есть успехи", - сказал Пушилин. Он также отметил важность освобождения таких населенных пунктов, как Красноармейск (украинское название города) - Покровск, Часов Яр и Славянск.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html
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горловка, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Торецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин заявил об успешном продвижении российских военных в ДНР

Пушилин заявил о продвижении ВС России в направлении Дзержинска и Нью-Йорка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская армия успешно продвигается в направлении пока еще подконтрольных ВСУ городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, противник пока имеет возможность обстреливать Горловку из артиллерии.
"Сейчас мы смотрим, как отодвигается (от Горловки - ред.) линия фронта. Мы видим, сколько сейчас усилий (направлено), во многом мы видим положительный результат в плане продвижения в направлении Дзержинска, мы видим сейчас и в направлении Нью-Йорка и ряда других населенных пунктов. Мы видим, буквально ежедневно фиксируем, что у наших военнослужащих есть успехи", - сказал Пушилин.
Он также отметил важность освобождения таких населенных пунктов, как Красноармейск (украинское название города) - Покровск, Часов Яр и Славянск.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаТорецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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