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Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024" - РИА Новости, 10.07.2024
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Вологодская область
 
16:10 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/produktsiya-1958774334.html
Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024"
Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024" - РИА Новости, 10.07.2024
Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024"
На международной выставке "Иннопром-2024" Вологодскую область представили 13 организаций, в числе которых предприятия машиностроения, металлургии, ИТ-сферы, а... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:10
2024-07-10T16:10
вологодская область
технологии
вологодская область
екатеринбург
оаэ
георгий филимонов
иннопром
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На международной выставке "Иннопром-2024" Вологодскую область представили 13 организаций, в числе которых предприятия машиностроения, металлургии, ИТ-сферы, а также производства электрооборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Одни из лучших предприятий презентует различное оборудование, программное обеспечение, образцы металлообработки, комплектующие для электрооборудования, продукция химического производства, станки. В рамках деловой программы вологжане участвуют в тематических форумах и обсуждениях", – отметил врио губернатора Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Большим интересом у посетителей пользуется представленное оборудование для промышленных сфер, которое можно осмотреть и ознакомится с принципами работы. Ежедневно на стенде Вологодской области планируется принять от 300 посетителей. Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. В этом году ОАЭ являются страной-партнером выставки.
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технологии, вологодская область, екатеринбург, оаэ, георгий филимонов, иннопром
Вологодская область, Технологии, Вологодская область, Екатеринбург, ОАЭ, Георгий Филимонов, Иннопром

Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
На Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На международной выставке "Иннопром-2024" Вологодскую область представили 13 организаций, в числе которых предприятия машиностроения, металлургии, ИТ-сферы, а также производства электрооборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Одни из лучших предприятий презентует различное оборудование, программное обеспечение, образцы металлообработки, комплектующие для электрооборудования, продукция химического производства, станки. В рамках деловой программы вологжане участвуют в тематических форумах и обсуждениях", – отметил врио губернатора Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Большим интересом у посетителей пользуется представленное оборудование для промышленных сфер, которое можно осмотреть и ознакомится с принципами работы. Ежедневно на стенде Вологодской области планируется принять от 300 посетителей.
Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. В этом году ОАЭ являются страной-партнером выставки.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности
7 июня, 17:40
 
Вологодская областьТехнологииВологодская областьЕкатеринбургОАЭГеоргий ФилимоновИннопром
 
 
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