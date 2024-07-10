https://ria.ru/20240710/produktsiya-1958774334.html

Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024"

Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024" - РИА Новости, 10.07.2024

Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024"

На международной выставке "Иннопром-2024" Вологодскую область представили 13 организаций, в числе которых предприятия машиностроения, металлургии, ИТ-сферы, а... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:10

2024-07-10T16:10

2024-07-10T16:10

вологодская область

технологии

вологодская область

екатеринбург

оаэ

георгий филимонов

иннопром

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На международной выставке "Иннопром-2024" Вологодскую область представили 13 организаций, в числе которых предприятия машиностроения, металлургии, ИТ-сферы, а также производства электрооборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Одни из лучших предприятий презентует различное оборудование, программное обеспечение, образцы металлообработки, комплектующие для электрооборудования, продукция химического производства, станки. В рамках деловой программы вологжане участвуют в тематических форумах и обсуждениях", – отметил врио губернатора Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Большим интересом у посетителей пользуется представленное оборудование для промышленных сфер, которое можно осмотреть и ознакомится с принципами работы. Ежедневно на стенде Вологодской области планируется принять от 300 посетителей. Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. В этом году ОАЭ являются страной-партнером выставки.

https://ria.ru/20240607/turprivlekatelnost-1951469654.html

вологодская область

екатеринбург

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, вологодская область, екатеринбург, оаэ, георгий филимонов, иннопром