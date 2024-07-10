Компании Вологодчины представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2024"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
На Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На международной выставке "Иннопром-2024" Вологодскую область представили 13 организаций, в числе которых предприятия машиностроения, металлургии, ИТ-сферы, а также производства электрооборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Одни из лучших предприятий презентует различное оборудование, программное обеспечение, образцы металлообработки, комплектующие для электрооборудования, продукция химического производства, станки. В рамках деловой программы вологжане участвуют в тематических форумах и обсуждениях", – отметил врио губернатора Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Большим интересом у посетителей пользуется представленное оборудование для промышленных сфер, которое можно осмотреть и ознакомится с принципами работы. Ежедневно на стенде Вологодской области планируется принять от 300 посетителей.
Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. В этом году ОАЭ являются страной-партнером выставки.