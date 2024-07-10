https://ria.ru/20240710/prigovor-1958745845.html
В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки
В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки - РИА Новости, 10.07.2024
В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки
Омский суд приговорил к 8 годам колонии мигранта, который похитил девушку с остановки и изнасиловал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:35
2024-07-10T14:35
2024-07-10T14:35
происшествия
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омск
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ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Омский суд приговорил к 8 годам колонии мигранта, который похитил девушку с остановки и изнасиловал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Преступление произошло в августе 2023. Преступник приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Ранним утром 2 сентября 2023 года он катался по городу и увидел на остановке на улице Лукашевича незнакомую девушку, ожидавшую автобус. "Несмотря на сопротивление девушки, насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место, где, угрожая убийством, изнасиловал. Сразу после случившегося девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование и насильственные действия сексуального характера". "Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
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происшествия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки
В Омске мигрант, похитивший девушку с остановки, получил восемь лет колонии
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Омский суд приговорил к 8 годам колонии мигранта, который похитил девушку с остановки и изнасиловал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Преступление произошло в августе 2023. Преступник приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Ранним утром 2 сентября 2023 года он катался по городу и увидел на остановке на улице Лукашевича незнакомую девушку, ожидавшую автобус.
"Несмотря на сопротивление девушки, насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место, где, угрожая убийством, изнасиловал. Сразу после случившегося девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование и насильственные действия сексуального характера".
"Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.