https://ria.ru/20240710/prigovor-1958745845.html

В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки

В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки - РИА Новости, 10.07.2024

В Омске мигрант получил восемь лет колонии за изнасилование девушки

Омский суд приговорил к 8 годам колонии мигранта, который похитил девушку с остановки и изнасиловал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:35

2024-07-10T14:35

2024-07-10T14:35

происшествия

омская область

омск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Омский суд приговорил к 8 годам колонии мигранта, который похитил девушку с остановки и изнасиловал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Преступление произошло в августе 2023. Преступник приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Ранним утром 2 сентября 2023 года он катался по городу и увидел на остановке на улице Лукашевича незнакомую девушку, ожидавшую автобус. "Несмотря на сопротивление девушки, насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место, где, угрожая убийством, изнасиловал. Сразу после случившегося девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование и насильственные действия сексуального характера". "Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)