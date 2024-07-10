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В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого - РИА Новости, 10.07.2024
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14:09 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958740012.html
В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого
В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого - РИА Новости, 10.07.2024
В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого
Подросток, который облил бензином 14-летнего знакомого на детской площадке в Москве, получил пять лет воспитательной колонии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:09
2024-07-10T14:09
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подросток, который облил бензином 14-летнего знакомого на детской площадке в Москве, получил пять лет воспитательной колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что в июне 2023 года подросток на детской площадке на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью и поджег. Пострадавший ребенок получил ожоги, от которых позднее скончался в больнице. "Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который облил своего 14-летнего знакомого бензином на детской площадке в Чечерском проезде. С учетом позиции прокурора ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Его судили по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), вину подросток не признал, отмечается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Приговор в законную силу не вступил. Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликта между ребятами не было, но перед тем, как произошла трагедия, они надышались парами бензина.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого

В Москве подростка, поджегшего знакомого, приговорили к пяти годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подросток, который облил бензином 14-летнего знакомого на детской площадке в Москве, получил пять лет воспитательной колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что в июне 2023 года подросток на детской площадке на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью и поджег. Пострадавший ребенок получил ожоги, от которых позднее скончался в больнице.
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"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который облил своего 14-летнего знакомого бензином на детской площадке в Чечерском проезде. С учетом позиции прокурора ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Его судили по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), вину подросток не признал, отмечается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
Приговор в законную силу не вступил.
Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликта между ребятами не было, но перед тем, как произошла трагедия, они надышались парами бензина.
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