https://ria.ru/20240710/prigovor-1958740012.html

В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого

В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого - РИА Новости, 10.07.2024

В Москве вынесли приговор подростку, поджегшему знакомого

Подросток, который облил бензином 14-летнего знакомого на детской площадке в Москве, получил пять лет воспитательной колонии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:09

2024-07-10T14:09

2024-07-10T14:09

происшествия

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москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подросток, который облил бензином 14-летнего знакомого на детской площадке в Москве, получил пять лет воспитательной колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что в июне 2023 года подросток на детской площадке на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью и поджег. Пострадавший ребенок получил ожоги, от которых позднее скончался в больнице. "Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который облил своего 14-летнего знакомого бензином на детской площадке в Чечерском проезде. С учетом позиции прокурора ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Его судили по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), вину подросток не признал, отмечается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Приговор в законную силу не вступил. Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликта между ребятами не было, но перед тем, как произошла трагедия, они надышались парами бензина.

https://ria.ru/20240624/perm-1954985956.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)