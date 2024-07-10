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В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше - РИА Новости, 10.07.2024
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17:24 10.07.2024 (обновлено: 17:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pozhary-1958794980.html
В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше
В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше - РИА Новости, 10.07.2024
В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше
Лесные пожары на северных территориях России начались на месяц раньше из-за аномальной жары и гроз, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:24
2024-07-10T17:27
россия
хабаровский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесные пожары на северных территориях России начались на месяц раньше из-за аномальной жары и гроз, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Если раньше северные территории начинали гореть в июле…, то в текущем году ситуация сместилась "влево" на месяц. Это произошло из-за аномальной жары и гроз", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в Забайкалье уже возникло 222 лесных пожара, а в прошлом году в этот период было всего 15. "С мая по июль основная площадь пожаров пришлась на территории Хабаровского края, Якутии, Забайкалья, Амурской и области", - сообщил министр. Он подчеркнул, что большинство крупных пожаров возникли в труднодоступных и удаленных районах, в том числе в Заполярье.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
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россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии
Россия, Хабаровский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Природные пожары в России
В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше

Лесные пожары на севере России начались на месяц раньше обычного из-за жары

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесные пожары на северных территориях России начались на месяц раньше из-за аномальной жары и гроз, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
«
"Если раньше северные территории начинали гореть в июле…, то в текущем году ситуация сместилась "влево" на месяц. Это произошло из-за аномальной жары и гроз", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в Забайкалье уже возникло 222 лесных пожара, а в прошлом году в этот период было всего 15.
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«
"С мая по июль основная площадь пожаров пришлась на территории Хабаровского края, Якутии, Забайкалья, Амурской и области", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что большинство крупных пожаров возникли в труднодоступных и удаленных районах, в том числе в Заполярье.
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РоссияХабаровский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Природные пожары в России
 
 
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