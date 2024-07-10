https://ria.ru/20240710/pozhary-1958794980.html

В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше

В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше - РИА Новости, 10.07.2024

В Минприроды объяснили начало лесных пожаров в России на месяц раньше

Лесные пожары на северных территориях России начались на месяц раньше из-за аномальной жары и гроз, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:24

2024-07-10T17:24

2024-07-10T17:27

россия

хабаровский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесные пожары на северных территориях России начались на месяц раньше из-за аномальной жары и гроз, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Если раньше северные территории начинали гореть в июле…, то в текущем году ситуация сместилась "влево" на месяц. Это произошло из-за аномальной жары и гроз", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в Забайкалье уже возникло 222 лесных пожара, а в прошлом году в этот период было всего 15. "С мая по июль основная площадь пожаров пришлась на территории Хабаровского края, Якутии, Забайкалья, Амурской и области", - сообщил министр. Он подчеркнул, что большинство крупных пожаров возникли в труднодоступных и удаленных районах, в том числе в Заполярье.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

https://ria.ru/20240710/putin-1958776683.html

россия

хабаровский край

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россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии