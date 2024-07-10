https://ria.ru/20240710/pozhar-1958857819.html

В Евпатории потушили сухую растительность

В Евпатории потушили сухую растительность - РИА Новости, 10.07.2024

В Евпатории потушили сухую растительность

Спасатели потушили горевшую в Евпатории сухую растительность на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Республике Крым. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:25

2024-07-10T23:25

2024-07-10T23:26

происшествия

россия

республика крым

евпатория

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071845_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_eb05c1ee0e58e66674a7d5c04ada0192.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Спасатели потушили горевшую в Евпатории сухую растительность на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Республике Крым. Сообщение о пожаре на улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории поступил в 20.40 мск. Горела сухая растительность, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, сообщили в ведомстве. "В 21.40 пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, а в 21.47 - ликвидировать открытое горение" , - говорится в сообщении. Погибших или пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС 21 человек и пять единиц техники, от МЧС России 16 человек личного состава и три единицы техники.

россия

республика крым

евпатория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика крым, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)