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В Евпатории потушили сухую растительность - РИА Новости, 10.07.2024
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23:25 10.07.2024 (обновлено: 23:26 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958857819.html
В Евпатории потушили сухую растительность
В Евпатории потушили сухую растительность - РИА Новости, 10.07.2024
В Евпатории потушили сухую растительность
Спасатели потушили горевшую в Евпатории сухую растительность на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Республике Крым. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:25
2024-07-10T23:26
происшествия
россия
республика крым
евпатория
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Спасатели потушили горевшую в Евпатории сухую растительность на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Республике Крым. Сообщение о пожаре на улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории поступил в 20.40 мск. Горела сухая растительность, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, сообщили в ведомстве. "В 21.40 пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, а в 21.47 - ликвидировать открытое горение" , - говорится в сообщении. Погибших или пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС 21 человек и пять единиц техники, от МЧС России 16 человек личного состава и три единицы техники.
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происшествия, россия, республика крым, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Евпатория, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Евпатории потушили сухую растительность

В Евпатории потушили сухую растительность на площади тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пал сухой травы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Спасатели потушили горевшую в Евпатории сухую растительность на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Республике Крым.
Сообщение о пожаре на улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории поступил в 20.40 мск. Горела сухая растительность, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, сообщили в ведомстве.
"В 21.40 пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, а в 21.47 - ликвидировать открытое горение" , - говорится в сообщении.
Погибших или пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС 21 человек и пять единиц техники, от МЧС России 16 человек личного состава и три единицы техники.
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымЕвпаторияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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