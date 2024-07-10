Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958831360.html
В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме
В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.07.2024
В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме
Пожар в квартире в жилом пятиэтажном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:35
2024-07-10T19:35
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Пожар в квартире в жилом пятиэтажном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В среду в Махачкале произошел пожар в шестиэтажном одноподъездном многоквартирном доме по улице Стояна Джорова, огнем была охвачена квартира на пятом этаже. "В 18.20 мск пожар локализован, по уточненной информации, площадь пожара составила 30 квадратных метров… В 18.38 -ликвидация открытого горения. В 19.14 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958754127.html
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме

МЧС РФ: в Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Пожар в квартире в жилом пятиэтажном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
В среду в Махачкале произошел пожар в шестиэтажном одноподъездном многоквартирном доме по улице Стояна Джорова, огнем была охвачена квартира на пятом этаже.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
МЧС назвало возможную причину пожара в Сочи
Вчера, 15:10
"В 18.20 мск пожар локализован, по уточненной информации, площадь пожара составила 30 квадратных метров… В 18.38 -ликвидация открытого горения. В 19.14 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших нет.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала