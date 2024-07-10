https://ria.ru/20240710/pozhar-1958831360.html

В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме

В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.07.2024

В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в квартире в жилом пятиэтажном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:35

2024-07-10T19:35

2024-07-10T19:35

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Пожар в квартире в жилом пятиэтажном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В среду в Махачкале произошел пожар в шестиэтажном одноподъездном многоквартирном доме по улице Стояна Джорова, огнем была охвачена квартира на пятом этаже. "В 18.20 мск пожар локализован, по уточненной информации, площадь пожара составила 30 квадратных метров… В 18.38 -ликвидация открытого горения. В 19.14 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958754127.html

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махачкала

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)