https://ria.ru/20240710/pozhar-1958828381.html

В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме

В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.07.2024

В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме

Пожар произошел в шестиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, огнем охвачена одна квартира на пятом этаже, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:22

2024-07-10T19:22

2024-07-10T19:22

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Пожар произошел в шестиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, огнем охвачена одна квартира на пятом этаже, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе "112" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого многоквартирного дома в городе Махачкале, по улице Стояна Джорова, 9. По прибытии трех пожарных расчетов горением охвачена квартира на пятом этаже шестиэтажного (шестой этаж, мансардный) одноподъездного дома", - говорится в сообщении. На место дополнительно направлены три пожарных расчета, добавили в управлении.

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махачкала

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан