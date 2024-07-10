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В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.07.2024
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19:22 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958828381.html
В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме
В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.07.2024
В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме
Пожар произошел в шестиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, огнем охвачена одна квартира на пятом этаже, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:22
2024-07-10T19:22
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Пожар произошел в шестиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, огнем охвачена одна квартира на пятом этаже, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе "112" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого многоквартирного дома в городе Махачкале, по улице Стояна Джорова, 9. По прибытии трех пожарных расчетов горением охвачена квартира на пятом этаже шестиэтажного (шестой этаж, мансардный) одноподъездного дома", - говорится в сообщении. На место дополнительно направлены три пожарных расчета, добавили в управлении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале тушат пожар в многоквартирном доме

В Махачкале загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Пожар произошел в шестиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, огнем охвачена одна квартира на пятом этаже, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"По системе "112" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого многоквартирного дома в городе Махачкале, по улице Стояна Джорова, 9. По прибытии трех пожарных расчетов горением охвачена квартира на пятом этаже шестиэтажного (шестой этаж, мансардный) одноподъездного дома", - говорится в сообщении.
На место дополнительно направлены три пожарных расчета, добавили в управлении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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