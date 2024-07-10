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В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон - РИА Новости, 10.07.2024
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17:12 10.07.2024
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В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон
В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон - РИА Новости, 10.07.2024
В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон
Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:12
2024-07-10T17:12
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. В среду в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории склада загорелся картон, площадь пожара вначале составляла 500 квадратных метров, потом возросла до 1,2 тысячи "квадратов". "В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
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происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон

МЧС РФ: в Волгограде полностью потушили пожар на складе, где горел картон

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ.
В среду в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории склада загорелся картон, площадь пожара вначале составляла 500 квадратных метров, потом возросла до 1,2 тысячи "квадратов".
"В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ
9 июля, 16:54
 
ПроисшествияВолгоградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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