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В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон
В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон - РИА Новости, 10.07.2024
В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон
Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:12
2024-07-10T17:12
2024-07-10T17:12
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. В среду в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории склада загорелся картон, площадь пожара вначале составляла 500 квадратных метров, потом возросла до 1,2 тысячи "квадратов". "В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
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происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон
МЧС РФ: в Волгограде полностью потушили пожар на складе, где горел картон