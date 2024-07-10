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В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон

В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон - РИА Новости, 10.07.2024

В Волгограде потушили пожар на складе, где горел картон

Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:12

2024-07-10T17:12

2024-07-10T17:12

происшествия

волгоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пожар на складе в Волгограде, где горел картон, полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. В среду в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории склада загорелся картон, площадь пожара вначале составляла 500 квадратных метров, потом возросла до 1,2 тысячи "квадратов". "В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

https://ria.ru/20240709/kalach-na-donu-1958558625.html

волгоград

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2024

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происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)