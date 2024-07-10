https://ria.ru/20240710/pozhar-1958773989.html
В Смоленске загорелся участок крепостной стены
В Смоленске загорелся участок крепостной стены - РИА Новости, 10.07.2024
В Смоленске загорелся участок крепостной стены
Участок кровли на крепостной стене загорелся в Смоленске, сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:08
2024-07-10T16:08
2024-07-10T16:08
происшествия
смоленск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Участок кровли на крепостной стене загорелся в Смоленске, сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале. "В считанные минуты смоленские огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в центре города. Горела кровля крепостной стены, возле башни Бублейка, на площади менее 5 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.45", - говорится в сообщении. По данным смоленского МЧС, никто не пострадал. Смоленская крепостная стена - городская крепость, построенная в 1595-1602 годах. Ее внешний периметр составляет более 6,5 километров. Смоленская крепость является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего времени.
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958662847.html
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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленске загорелся участок крепостной стены
МЧС России: в Смоленске загорелся участок крепостной стены