https://ria.ru/20240710/pozhar-1958773989.html

В Смоленске загорелся участок крепостной стены

В Смоленске загорелся участок крепостной стены - РИА Новости, 10.07.2024

В Смоленске загорелся участок крепостной стены

Участок кровли на крепостной стене загорелся в Смоленске, сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:08

2024-07-10T16:08

2024-07-10T16:08

происшествия

смоленск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Участок кровли на крепостной стене загорелся в Смоленске, сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале. "В считанные минуты смоленские огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в центре города. Горела кровля крепостной стены, возле башни Бублейка, на площади менее 5 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.45", - говорится в сообщении. По данным смоленского МЧС, никто не пострадал. Смоленская крепостная стена - городская крепость, построенная в 1595-1602 годах. Ее внешний периметр составляет более 6,5 километров. Смоленская крепость является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего времени.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958662847.html

https://ria.ru/20240709/kalach-na-donu-1958558625.html

смоленск

россия

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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)