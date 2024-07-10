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В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета

В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024

В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета

Пожарные ликвидировали возгорание кровли супермаркета в Воронеже на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС по... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:57

2024-07-10T15:57

2024-07-10T15:57

происшествия

воронежская область

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание кровли супермаркета в Воронеже на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС по региону. Информация о загоревшейся крыше супермаркета на улице Владимира Невского в Воронеже поступила в оперативные службы в среду в 12.53 (совпадает с мск). Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По данным главного управления МЧС по Воронежской области, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. Пожар был локализован в 14.41 мск. "В 15.19 ликвидация", - говорится в сообщении представителя МЧС. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)