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В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024
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15:57 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958767188.html
В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета
В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024
В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета
Пожарные ликвидировали возгорание кровли супермаркета в Воронеже на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС по... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:57
2024-07-10T15:57
происшествия
воронежская область
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание кровли супермаркета в Воронеже на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС по региону. Информация о загоревшейся крыше супермаркета на улице Владимира Невского в Воронеже поступила в оперативные службы в среду в 12.53 (совпадает с мск). Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По данным главного управления МЧС по Воронежской области, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. Пожар был локализован в 14.41 мск. "В 15.19 ликвидация", - говорится в сообщении представителя МЧС. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".
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происшествия, воронежская область, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже потушили пожар на крыше супермаркета

МЧС РФ: в Воронеже ликвидировали возгорание кровли супермаркета

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание кровли супермаркета в Воронеже на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС по региону.
Информация о загоревшейся крыше супермаркета на улице Владимира Невского в Воронеже поступила в оперативные службы в среду в 12.53 (совпадает с мск). Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По данным главного управления МЧС по Воронежской области, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. Пожар был локализован в 14.41 мск.
"В 15.19 ликвидация", - говорится в сообщении представителя МЧС.
Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".
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ПроисшествияВоронежская областьВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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