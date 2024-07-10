https://ria.ru/20240710/pozhar-1958757929.html

В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета

В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024

В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета

Пожарные локализовали возгорание кровли супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:20

2024-07-10T15:20

2024-07-10T15:20

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание кровли супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило МЧС РФ. Информация о загоревшейся крыше супермаркета на улице Владимира Невского в Воронеже поступила в 12.53 среды. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По данным ГУМЧС по Воронежской области, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. "Пожар локализован", - говорится в сообщении. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html

воронеж

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)