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В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета
В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024
В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета
Пожарные локализовали возгорание кровли супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:20
2024-07-10T15:20
2024-07-10T15:20
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание кровли супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило МЧС РФ. Информация о загоревшейся крыше супермаркета на улице Владимира Невского в Воронеже поступила в 12.53 среды. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По данным ГУМЧС по Воронежской области, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. "Пожар локализован", - говорится в сообщении. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже локализовали пожар на крыше супермаркета
МЧС РФ: пожар на крыше супермаркета в Воронеже локализован