https://ria.ru/20240710/pozhar-1958754127.html
МЧС назвало возможную причину пожара в Сочи
МЧС назвало возможную причину пожара в Сочи - РИА Новости, 10.07.2024
МЧС назвало возможную причину пожара в Сочи
Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в административном здании в Лазаревском районе Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:10
2024-07-10T15:10
2024-07-10T15:28
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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в административном здании в Лазаревском районе Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Пожар в Лазаревском районе Сочи по адресу: улица Победы, 69 был полностью потушен на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд."Предварительная причина – это короткое замыкание", - сказал собеседник агентства. При этом он уточнил, что остальные причины еще устанавливаются.Как ранее поясняли РИА Новости в региональном главке МЧС России, огонь не затронул нижние этажи административного здания. Пострадавших и погибших при возгорании не обнаружено, к ликвидации огня привлекались 60 спасателей, использовалось 18 единиц техники.
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
МЧС назвало возможную причину пожара в Сочи
МЧС: короткое замыкание могло привести к пожару в административном здании Сочи