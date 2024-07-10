https://ria.ru/20240710/pozhar-1958750573.html

В Воронеже загорелась крыша супермаркета

В Воронеже загорелась крыша супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024

В Воронеже загорелась крыша супермаркета

Пожарные тушат кровлю супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:54

2024-07-10T14:54

2024-07-10T14:55

происшествия

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные тушат кровлю супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 12:53 в МЧС России поступило сообщение о загорании кровли на улице Владимира Невского в Воронеже. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ГУМЧС, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. На месте работает 17 единиц техники. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958433453.html

воронеж

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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)