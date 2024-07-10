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В Воронеже загорелась крыша супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024
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14:54 10.07.2024 (обновлено: 14:55 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958750573.html
В Воронеже загорелась крыша супермаркета
В Воронеже загорелась крыша супермаркета - РИА Новости, 10.07.2024
В Воронеже загорелась крыша супермаркета
Пожарные тушат кровлю супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:54
2024-07-10T14:55
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные тушат кровлю супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 12:53 в МЧС России поступило сообщение о загорании кровли на улице Владимира Невского в Воронеже. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ГУМЧС, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. На месте работает 17 единиц техники. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958433453.html
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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже загорелась крыша супермаркета

В Воронеже загорелась кровля супермаркета на площади 500 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные тушат кровлю супермаркета на площади 500 квадратных метров в Воронеже, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 12:53 в МЧС России поступило сообщение о загорании кровли на улице Владимира Невского в Воронеже. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, на момент прибытия пожарных подразделений все люди покинули здание. На месте работает 17 единиц техники. Судя по опубликованным управлением фотографиям, возгорание произошло на крыше супермаркета "Перекресток".
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