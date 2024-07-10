Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 10.07.2024 (обновлено: 12:08 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958685174.html
В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров
В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 10.07.2024
В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде выросла более чем вдвое, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:32
2024-07-10T12:08
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958705494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9f29f23f86677eaf285e985406d1ceb.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде выросла более чем вдвое, сообщается в Telegram-канале МЧС.&quot;В Волгограде площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров&quot;, — говорится в публикации.Пожар на открытой территории склада по сортировке вторсырья на Былинной улице начался около 10 часов утра. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 500 квадратных метров.В МЧС добавили, что огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды, пояснили в ведомстве.На месте работают более 70 человек и 24 единиц техники.
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958662847.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде
Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде
2024-07-10T10:32
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958705494_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9d6adb08716f02e78d929a4b981806c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе в Волгограде, где горит картон, выросла в два раза

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде выросла более чем вдвое, сообщается в Telegram-канале МЧС.
«

"В Волгограде площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров", — говорится в публикации.

Пожар на открытой территории склада по сортировке вторсырья на Былинной улице начался около 10 часов утра. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 500 квадратных метров.
В МЧС добавили, что огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды, пояснили в ведомстве.
На месте работают более 70 человек и 24 единиц техники.
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
07:04
 
ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала