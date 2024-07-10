https://ria.ru/20240710/pozhar-1958685174.html

В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров

В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 10.07.2024

В Волгограде загорелся картон на площади в 1,2 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде выросла более чем вдвое, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:32

2024-07-10T10:32

2024-07-10T12:08

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде выросла более чем вдвое, сообщается в Telegram-канале МЧС."В Волгограде площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров", — говорится в публикации.Пожар на открытой территории склада по сортировке вторсырья на Былинной улице начался около 10 часов утра. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 500 квадратных метров.В МЧС добавили, что огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды, пояснили в ведомстве.На месте работают более 70 человек и 24 единиц техники.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958662847.html

волгоград

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Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде 2024-07-10T10:32 true PT0M53S

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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)