https://ria.ru/20240710/pozhar-1958675753.html
В Волгограде загорелся склад
В Волгограде загорелся склад - РИА Новости, 10.07.2024
В Волгограде загорелся склад
Территория склада горит в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:45
2024-07-10T09:45
2024-07-10T12:09
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 10 июл - РИА Новости. Территория склада горит в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, пожар возник утром в среду в Краснооктябрьском районе Волгограда."На территории склада по переработке вторсырья, на открытой территории происходит горение картона на площади 500 кв. м", - сообщили в МЧС.
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде
Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде
2024-07-10T09:45
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде загорелся склад
В Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся склад на площади 500 кв м