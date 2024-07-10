https://ria.ru/20240710/pozhar-1958675753.html

В Волгограде загорелся склад

В Волгограде загорелся склад - РИА Новости, 10.07.2024

В Волгограде загорелся склад

Территория склада горит в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:45

2024-07-10T09:45

2024-07-10T12:09

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 10 июл - РИА Новости. Территория склада горит в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, пожар возник утром в среду в Краснооктябрьском районе Волгограда."На территории склада по переработке вторсырья, на открытой территории происходит горение картона на площади 500 кв. м", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958662847.html

волгоград

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Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде Кадры тушения пожара на складе с картоном в Волгограде 2024-07-10T09:45 true PT0M53S

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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)