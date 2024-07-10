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В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 10.07.2024
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 60 природных пожаров на площади 10 073 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:02
2024-07-10T09:02
2024-07-10T09:02
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 60 природных пожаров на площади 10 073 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2024 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 073 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 407 лесных пожаров на площади 716 018 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 123 пожара на 466 715 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 10 073 гектара