https://ria.ru/20240710/pozhar-1958662847.html

В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2024

В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, который возник после атаки БПЛА во вторник, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:04

2024-07-10T07:04

2024-07-10T09:40

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калач-на-дону

фролово

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ВОЛГОГРАД, 10 июл - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, который возник после атаки БПЛА во вторник, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что силы ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. По данным МЧС, пожару на нефтебазе присвоен повышенный ранг."10.07.2024 в 03:40 (совпадает с мск - ред.) пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958217144.html

волгоградская область

калач-на-дону

фролово

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калач-на-дону, фролово