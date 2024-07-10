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В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2024
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, который возник после атаки БПЛА во вторник, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:04
2024-07-10T07:04
2024-07-10T09:40
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калач-на-дону
фролово
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ВОЛГОГРАД, 10 июл - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, который возник после атаки БПЛА во вторник, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что силы ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. По данным МЧС, пожару на нефтебазе присвоен повышенный ранг."10.07.2024 в 03:40 (совпадает с мск - ред.) пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958217144.html
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калач-на-дону, фролово
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калач-на-Дону, Фролово
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
ГУМС по Волгоградской области: пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ликвидирован