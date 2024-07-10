Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 10.07.2024 (обновлено: 16:02 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/povrezhdeniya-1958767599.html
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница - РИА Новости, 10.07.2024
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница
Здания хирургического и терапевтического отделений городской больницы получили повреждения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны украинских войск во... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:58
2024-07-10T16:02
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958447590_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f60b9ac8a6aa75e8a912feed155329c2.jpg
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Здания хирургического и терапевтического отделений городской больницы получили повреждения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны украинских войск во вторник, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранее во вторник мэр города Вячеслав Третьяков сообщал, что украинские войска обстреляли город, три человека получили ранения, около 15 жилых домов, ЛЭП и газопроводы получили повреждения. "В результате вчерашних обстрелов городской больницы в Кременной повреждения получили здания хирургического и терапевтического отделений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики. Отмечается, что в хирургическом отделении, где располагается администрация больницы, и в терапевтическом корпусе полностью уничтожена кровля, а один из снарядов ВСУ разрушил переход между лечебными корпусами. По словам Пащенко, представители минздрава работают на месте, чтобы оценить степень повреждений и принять меры к дальнейшему восстановлению медучреждения.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958447590_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3cb78afcdabd2f37bcecc50cdd678d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница

Минздрав ЛНР: при обстреле ВСУ Кременной получила повреждения городская больница

© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Здания хирургического и терапевтического отделений городской больницы получили повреждения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны украинских войск во вторник, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее во вторник мэр города Вячеслав Третьяков сообщал, что украинские войска обстреляли город, три человека получили ранения, около 15 жилых домов, ЛЭП и газопроводы получили повреждения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
"В результате вчерашних обстрелов городской больницы в Кременной повреждения получили здания хирургического и терапевтического отделений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.
Отмечается, что в хирургическом отделении, где располагается администрация больницы, и в терапевтическом корпусе полностью уничтожена кровля, а один из снарядов ВСУ разрушил переход между лечебными корпусами. По словам Пащенко, представители минздрава работают на месте, чтобы оценить степень повреждений и принять меры к дальнейшему восстановлению медучреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала