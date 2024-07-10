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В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница - РИА Новости, 10.07.2024
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница
Здания хирургического и терапевтического отделений городской больницы получили повреждения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны украинских войск во... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:58
2024-07-10T15:58
2024-07-10T16:02
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Здания хирургического и терапевтического отделений городской больницы получили повреждения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны украинских войск во вторник, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранее во вторник мэр города Вячеслав Третьяков сообщал, что украинские войска обстреляли город, три человека получили ранения, около 15 жилых домов, ЛЭП и газопроводы получили повреждения. "В результате вчерашних обстрелов городской больницы в Кременной повреждения получили здания хирургического и терапевтического отделений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики. Отмечается, что в хирургическом отделении, где располагается администрация больницы, и в терапевтическом корпусе полностью уничтожена кровля, а один из снарядов ВСУ разрушил переход между лечебными корпусами. По словам Пащенко, представители минздрава работают на месте, чтобы оценить степень повреждений и принять меры к дальнейшему восстановлению медучреждения.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР при украинском обстреле получила повреждения городская больница
Минздрав ЛНР: при обстреле ВСУ Кременной получила повреждения городская больница