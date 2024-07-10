https://ria.ru/20240710/portugaliya-1958789045.html
Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году
Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2024
Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что правительство его страны поставит Украине помощь на 220 миллион евро в 2025 году. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:02
2024-07-10T17:02
2024-07-10T17:02
в мире
португалия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152077/48/1520774832_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_b4413d77df7053549dfbd9858ddc7411.jpg
МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что правительство его страны поставит Украине помощь на 220 миллион евро в 2025 году. "Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь суммы поддержки в размере более 220 миллионов евро, которая будет также выделена в следующем году", - сказал Монтенегру, слова которого приводит новостное агентство Lusa, в Вашингтоне по прибытии на саммит НАТО. Кроме того, премьер-министр подтвердил, что исполнит взятое на себя обязательство представить на саммите план по достижению Португалией инвестиций в безопасность и оборону в размере двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2029 году. В конце мая сообщалось, что Владимир Зеленский и Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Лиссабоне. В рамках этого соглашения правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году. Этот документ будет действовать в течение следующих десяти лет. Соглашение обязывает Португалию поддерживать реформы оборонного сектора Украины, включая ее силы безопасности, улучшение оперативной совместимости по стандартам НАТО, военное оборудование, промышленное сотрудничество, но всегда "отдавая приоритет основным потребностям потенциала Киева".
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958786429.html
https://ria.ru/20240710/nato-1958783448.html
португалия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152077/48/1520774832_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1aab4784388db736a0b9fecbf73fb839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, украина, нато
В мире, Португалия, Украина, НАТО
Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году
Премьер Монтенегру: Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро