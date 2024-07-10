https://ria.ru/20240710/portugaliya-1958789045.html

Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году

Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2024

Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро в 2025 году

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что правительство его страны поставит Украине помощь на 220 миллион евро в 2025 году. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:02

2024-07-10T17:02

2024-07-10T17:02

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МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что правительство его страны поставит Украине помощь на 220 миллион евро в 2025 году. "Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь суммы поддержки в размере более 220 миллионов евро, которая будет также выделена в следующем году", - сказал Монтенегру, слова которого приводит новостное агентство Lusa, в Вашингтоне по прибытии на саммит НАТО. Кроме того, премьер-министр подтвердил, что исполнит взятое на себя обязательство представить на саммите план по достижению Португалией инвестиций в безопасность и оборону в размере двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2029 году. В конце мая сообщалось, что Владимир Зеленский и Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Лиссабоне. В рамках этого соглашения правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году. Этот документ будет действовать в течение следующих десяти лет. Соглашение обязывает Португалию поддерживать реформы оборонного сектора Украины, включая ее силы безопасности, улучшение оперативной совместимости по стандартам НАТО, военное оборудование, промышленное сотрудничество, но всегда "отдавая приоритет основным потребностям потенциала Киева".

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958786429.html

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в мире, португалия, украина, нато