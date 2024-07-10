https://ria.ru/20240710/portfel-1958734056.html

Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах

Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах - РИА Новости, 10.07.2024

Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах

Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:42

2024-07-10T13:42

2024-07-10T13:42

экономика

анатолий попов

сбер

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. "В июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов "Сбера" в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах", - сказал он. Попов добавил, что с 2022 года "Сбер" целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась. "Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании", - заключил он.

https://ria.ru/20240709/raschety-1958511348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, анатолий попов, сбер, россия