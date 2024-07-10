https://ria.ru/20240710/portfel-1958734056.html
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах - РИА Новости, 10.07.2024
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах
Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:42
2024-07-10T13:42
2024-07-10T13:42
экономика
анатолий попов
сбер
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. "В июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов "Сбера" в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах", - сказал он. Попов добавил, что с 2022 года "Сбер" целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась. "Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании", - заключил он.
https://ria.ru/20240709/raschety-1958511348.html
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экономика, анатолий попов, сбер, россия
Экономика, Анатолий Попов, Сбер, Россия
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах
Попов: активы клиентов "Сбера" впервые превысили долг в недружественных валютах
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.
"В июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов "Сбера" в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах", - сказал он.
Попов добавил, что с 2022 года "Сбер" целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась.
"Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании", - заключил он.