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Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах - РИА Новости, 10.07.2024
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13:42 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/portfel-1958734056.html
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах - РИА Новости, 10.07.2024
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах
Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:42
2024-07-10T13:42
экономика
анатолий попов
сбер
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. "В июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов "Сбера" в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах", - сказал он. Попов добавил, что с 2022 года "Сбер" целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась. "Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании", - заключил он.
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экономика, анатолий попов, сбер, россия
Экономика, Анатолий Попов, Сбер, Россия
Активы клиентов "Сбера" превысили долг в недружественных валютах

Попов: активы клиентов "Сбера" впервые превысили долг в недружественных валютах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Портфель активов крупнейших клиентов Сбербанка в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах в июне 2024 года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.
"В июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов "Сбера" в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных валютах", - сказал он.
Попов добавил, что с 2022 года "Сбер" целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась.
"Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании", - заключил он.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 14:54
 
ЭкономикаАнатолий ПоповСберРоссия
 
 
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