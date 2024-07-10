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Делу об утечке данных на Украину дадут ход, ожидает адвокат генерала Попова - РИА Новости, 10.07.2024
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02:24 10.07.2024 (обновлено: 04:20 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/popov-1958652534.html
Делу об утечке данных на Украину дадут ход, ожидает адвокат генерала Попова
Делу об утечке данных на Украину дадут ход, ожидает адвокат генерала Попова - РИА Новости, 10.07.2024
Делу об утечке данных на Украину дадут ход, ожидает адвокат генерала Попова
Адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский заявил РИА Новости, что ожидает положительного решения на просьбу возбудить уголовное дело после утечки... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:24
2024-07-10T04:20
украина
запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский заявил РИА Новости, что ожидает положительного решения на просьбу возбудить уголовное дело после утечки документов под грифом "совершенно секретно" за подписью его подзащитного, которые появились на сайте Харьковской областной прокуратуры. Буйновский ранее подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова. В конце июня стало известно, что СБУ объявила генерала в международный розыск. По информации Харьковской областной прокуратуры, Попова обвинили в "ведении агрессивных военных действий" (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины). "СК не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту госизмены, если это было российское лицо, или шпионажа, если эти документы были добыты другой стороной. Как они попали к врагам - это будет установлено в ходе уголовного дела", - сказал собеседник. По его словам, речь идет о документах за подписью Попова, когда он ещё не был командующим 58-й армией. На сайте Харьковской областной прокуратуры 13 июня были размещены документы якобы за подписью Попова и его заблюренная фотография. По словам адвоката, у следствия для принятия решения есть установленные процессуальные сроки - до 30 суток согласно законодательству. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
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украина, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Украина, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Делу об утечке данных на Украину дадут ход, ожидает адвокат генерала Попова

Адвокат генерала Попова Буйновский: следствие даст ход делу об утечке на Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский заявил РИА Новости, что ожидает положительного решения на просьбу возбудить уголовное дело после утечки документов под грифом "совершенно секретно" за подписью его подзащитного, которые появились на сайте Харьковской областной прокуратуры.
Буйновский ранее подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова. В конце июня стало известно, что СБУ объявила генерала в международный розыск. По информации Харьковской областной прокуратуры, Попова обвинили в "ведении агрессивных военных действий" (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины).
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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"СК не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту госизмены, если это было российское лицо, или шпионажа, если эти документы были добыты другой стороной. Как они попали к врагам - это будет установлено в ходе уголовного дела", - сказал собеседник.
По его словам, речь идет о документах за подписью Попова, когда он ещё не был командующим 58-й армией.
На сайте Харьковской областной прокуратуры 13 июня были размещены документы якобы за подписью Попова и его заблюренная фотография.
По словам адвоката, у следствия для принятия решения есть установленные процессуальные сроки - до 30 суток согласно законодательству.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
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УкраинаЗапорожская областьИван Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
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