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Польша привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных - РИА Новости, 10.07.2024
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12:31 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/polsha-1958711670.html
Польша привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных
Польша привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных - РИА Новости, 10.07.2024
Польша привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных
Польская армия привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военнослужащих, заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда на пресс-конференции,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:31
2024-07-10T12:31
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польская армия привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военнослужащих, заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда на пресс-конференции, посвященной программе укрепления польской границы с Белоруссией и Россией "Восточный щит". По его словам, в программе укрепления восточных рубежей страны предусмотрено увеличение численности вооруженных сил до 17 тысяч солдат. "На практике это уже становится фактом, потому что сейчас на границе находится почти 6 тысяч польских военнослужащих, а в конечном итоге будет 8 тысяч солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу", - заявил замминистра. Еще 9 тысяч военнослужащих будут находиться в постоянной готовности поблизости. "Если что-нибудь произойдет на границе, эти 9 тысяч солдат доберутся до границы со всем своим снаряжением и оружием в течение 48 часов", - сказал Бейда. Он указал, что это будут силы быстрого пограничного реагирования. Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240524/polsha-1948106757.html
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россия, белоруссия, польша, нато
Россия, Белоруссия, Польша, НАТО
Польша привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных

Минобороны Польши: армия привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польская армия привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военнослужащих, заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда на пресс-конференции, посвященной программе укрепления польской границы с Белоруссией и Россией "Восточный щит".
По его словам, в программе укрепления восточных рубежей страны предусмотрено увеличение численности вооруженных сил до 17 тысяч солдат.
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"На практике это уже становится фактом, потому что сейчас на границе находится почти 6 тысяч польских военнослужащих, а в конечном итоге будет 8 тысяч солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу", - заявил замминистра.
Еще 9 тысяч военнослужащих будут находиться в постоянной готовности поблизости. "Если что-нибудь произойдет на границе, эти 9 тысяч солдат доберутся до границы со всем своим снаряжением и оружием в течение 48 часов", - сказал Бейда.
Он указал, что это будут силы быстрого пограничного реагирования.
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Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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