https://ria.ru/20240710/pokhischenie-1958770959.html
В ЦАР похитили двух граждан Китая, сообщил источник
В ЦАР похитили двух граждан Китая, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
В ЦАР похитили двух граждан Китая, сообщил источник
Неизвестные похитили двух граждан Китая на западе в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщили РИА Новости представители местных военных властей. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:02
2024-07-10T16:02
2024-07-10T17:27
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные похитили двух граждан Китая на западе в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщили РИА Новости представители местных военных властей. По словам источников, нападение на автомобиль произошло в префектуре Нана-Мамбере в районе населенного пункта Белоко рядом с границей с Камеруном. Двое военнослужащих ЦАР, которые сопровождали китайских граждан, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в Белоко. В жандармерии Белоко сообщили, что похитители требуют выкуп за освобождение китайских заложников.Это не первый инцидент в ЦАР с гражданами Китая. В марте при нападении на один из рудников погибли девять китайцев. Расследование пришло к выводам, что они были убиты членами антиправительственной "Коалицией патриотов за перемены". Тогда председатель КНР Си Цзиньпин призвал строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении.
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в мире, китай, цар
В ЦАР похитили двух граждан Китая, сообщил источник
В ЦАР похитили двух граждан Китая, сопровождавшие их солдаты ранены